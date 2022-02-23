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Манчестер Юнайтед - Атлетико М 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
30 Июля 2022 года в 14:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Атлетико М, которое состоится 30 Июля 2022 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер, Англия
      Атлетико М
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      15.03.2022 Лига чемпионов 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 1Атлетико М
      23.02.2022 Лига чемпионов 1/8 финала Атлетико М1 : 1Манчестер Юнайтед

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