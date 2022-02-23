Манчестер Юнайтед - Атлетико М 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
30 Июля 2022 года в 14:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Атлетико М, которое состоится 30 Июля 2022 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Диего Симеоне
История личных встреч
|15.03.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 1
|23.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 1