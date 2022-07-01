Аякс - ПСВ Эйндховен 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
30 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Нидерландов, Финал
0'
45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 30 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов, Финал, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
История личных встреч
|17.04.2022
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|5 : 0
|07.08.2021
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 1
|10.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|2 : 2
|02.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 0
|22.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|1 : 1
|27.07.2019
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|2 : 0