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Аякс - ПСВ Эйндховен 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
30 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Нидерландов, Финал
Аякс
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 30 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов, Финал, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      История личных встреч
      17.04.2022 Кубок Нидерландов Финал ПСВ Эйндховен2 : 1Аякс
      23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен1 : 2Аякс
      24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс5 : 0ПСВ Эйндховен
      07.08.2021 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс0 : 4ПСВ Эйндховен
      28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
      10.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс2 : 1ПСВ Эйндховен
      10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс2 : 2ПСВ Эйндховен
      02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 0ПСВ Эйндховен
      22.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
      27.07.2019 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс2 : 0ПСВ Эйндховен

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