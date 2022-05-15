Неман - Арсенал Дз 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Арсенал Дз, которое состоится 30 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Арсенал Дз
Дзержинск
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Павел Васильевич Кирильчик
История личных встреч
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|2 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A01
| Сморгонь
Слуцк
|1 : 3
A02
| Макслайн
Витебск
|2 : 3 ДВ
A03
| Осиповичи
Неман
|1 : 3
A04
| Стэнлес
БАТЭ
|1 : 2
A05
| Барановичи
Энергетик-БГУ
|1 : 3 ДВ
A06
| Жодино-Южное
Торпедо-БелАЗ
|0 : 2
A07
| Молодечно
Славия-Мозырь
|0 : 3
A16
| Локомотив Гомель
Динамо-Брест
|0 : 1
A08
| Крумкачы
Ислочь
|0 : 3
A09
| Орша
Гомель
|1 : 3
A10
| Островец
Шахтёр С
|1 : 2
A11
| Технолог-БГУТ
Белшина
|2 : 4
A12
| Волна-Пинск
Динамо Мн
|2 : 2 4 : 5
A14
| Газовик
Днепр М
|0 : 5
A15
| Лида
Арсенал Дз
|1 : 3
A13
| Нафтан
Минск
|0 : 1
1/8 финала
|Метка
B08
| Минск
Шахтёр С
|30.07
B04
| Динамо-Брест
Витебск
|30.07
B01
| Неман
Арсенал Дз
|30.07
B03
| Торпедо-БелАЗ
Ислочь
|30.07
B05
| Слуцк
Динамо Мн
|31.07
B07
| Энергетик-БГУ
БАТЭ
|31.07
B02
| Гомель
Белшина
|31.07
B06
| Днепр М
Славия-Мозырь
|31.07