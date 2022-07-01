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Торпедо-БелАЗ - Ислочь 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Торпедо-БелАЗ
Ислочь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Ислочь, которое состоится 30 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Ислочь
      Минский район
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      История личных встреч
      16.07.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Торпедо-БелАЗ0 : 1Ислочь
      25.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Ислочь0 : 0Торпедо-БелАЗ
      15.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ3 : 3Ислочь
      22.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Торпедо-БелАЗ2 : 0Ислочь
      20.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Ислочь2 : 2Торпедо-БелАЗ
      20.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Торпедо-БелАЗ1 : 3Ислочь
      31.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Ислочь1 : 0Торпедо-БелАЗ
      18.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
      14.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Ислочь0 : 0Торпедо-БелАЗ
      29.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Ислочь2 : 1Торпедо-БелАЗ
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка
      A01
      		 Сморгонь
      Слуцк
      		1 : 3
      A02
      		 Макслайн
      Витебск
      		2 : 3 ДВ
      A03
      		 Осиповичи
      Неман
      		1 : 3
      A04
      		 Стэнлес
      БАТЭ
      		1 : 2
      A05
      		 Барановичи
      Энергетик-БГУ
      		1 : 3 ДВ
      A06
      		 Жодино-Южное
      Торпедо-БелАЗ
      		0 : 2
      A07
      		 Молодечно
      Славия-Мозырь
      		0 : 3
      A16
      		 Локомотив Гомель
      Динамо-Брест
      		0 : 1
      A08
      		 Крумкачы
      Ислочь
      		0 : 3
      A09
      		 Орша
      Гомель
      		1 : 3
      A10
      		 Островец
      Шахтёр С
      		1 : 2
      A11
      		 Технолог-БГУТ
      Белшина
      		2 : 4
      A12
      		 Волна-Пинск
      Динамо Мн
      		2 : 2 4 : 5
      A14
      		 Газовик
      Днепр М
      		0 : 5
      A15
      		 Лида
      Арсенал Дз
      		1 : 3
      A13
      		 Нафтан
      Минск
      		0 : 1
      1/8 финала
      Метка
      B08
      		 Минск
      Шахтёр С
      		30.07
      B04
      		 Динамо-Брест
      Витебск
      		30.07
      B01
      		 Неман
      Арсенал Дз
      		30.07
      B03
      		 Торпедо-БелАЗ
      Ислочь
      		30.07
      B05
      		 Слуцк
      Динамо Мн
      		31.07
      B07
      		 Энергетик-БГУ
      БАТЭ
      		31.07
      B02
      		 Гомель
      Белшина
      		31.07
      B06
      		 Днепр М
      Славия-Мозырь
      		31.07

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