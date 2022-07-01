Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22000
30 Июля 2022 года в 06:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс, которое состоится 30 Июля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
Главные тренеры
|Стив Черундоло
|Бриан Шметцер
История личных встреч
|18.06.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|27.10.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|17.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|25.04.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|25.11.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/4 финала
|3 : 1
|12.10.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|19.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|31.08.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|28.07.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|1/8 финала
|1 : 4
|30.10.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - Финалы конференций
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|20
|42
|2
|Филадельфия Юнион
|22
|42
|3
|Нью-Йорк Сити
|21
|41
|4
|Остин
|22
|41
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|36
|6
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|35
|7
|Миннесота Юнайтед
|22
|34
|8
|Реал Солт-Лейк
|22
|33
|9
|Даллас
|22
|32
|10
|Нэшвилл
|22
|31
|11
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|30
|12
|Орландо Сити
|22
|30
|13
|Коламбус Крю
|21
|30
|14
|Портленд Тимберс
|22
|30
|15
|Сиэтл Саундерс
|21
|29
|16
|Цинциннати
|22
|28
|17
|Шарлотт
|22
|26
|18
|Чикаго Файр
|22
|26
|19
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|26
|20
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|26
|21
|Хьюстон Динамо
|22
|25
|22
|Интер Майами
|21
|25
|23
|Атланта Юнайтед
|21
|24
|24
|Колорадо Рэпидз
|21
|24
|25
|Торонто
|22
|22
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|21
|22
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|20
|28
|Ди-Си Юнайтед
|20
|18