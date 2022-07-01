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Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22000
30 Июля 2022 года в 06:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс, которое состоится 30 Июля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лос-Анджелес
      Лос-Анджелес
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Главные тренеры
      СШАСтив Черундоло
      СШАБриан Шметцер
      История личных встреч
      18.06.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 1Лос-Анджелес
      27.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес3 : 0Сиэтл Саундерс
      17.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 0Лос-Анджелес
      25.04.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес1 : 1Сиэтл Саундерс
      25.11.2020 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/4 финала Сиэтл Саундерс3 : 1Лос-Анджелес
      12.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес3 : 1Сиэтл Саундерс
      19.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс3 : 0Лос-Анджелес
      31.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс3 : 1Лос-Анджелес
      28.07.2020 MLS - Высшая лига футбола 1/8 финала Сиэтл Саундерс1 : 4Лос-Анджелес
      30.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финалы конференций Лос-Анджелес1 : 3Сиэтл Саундерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес20 42
      2 Филадельфия Юнион22 42
      3 Нью-Йорк Сити21 41
      4 Остин22 41
      5 Нью-Йорк Ред Буллз21 36
      6 Клёб де Фут Монреаль21 35
      7 Миннесота Юнайтед22 34
      8 Реал Солт-Лейк22 33
      9 Даллас22 32
      10 Нэшвилл22 31
      11 Лос-Анджелес Гэлакси21 30
      12 Орландо Сити22 30
      13 Коламбус Крю21 30
      14 Портленд Тимберс22 30
      15 Сиэтл Саундерс21 29
      16 Цинциннати22 28
      17 Шарлотт22 26
      18 Чикаго Файр22 26
      19 Ванкувер Уайткэпс22 26
      20 Нью-Инглэнд Революшн21 26
      21 Хьюстон Динамо22 25
      22 Интер Майами21 25
      23 Атланта Юнайтед21 24
      24 Колорадо Рэпидз21 24
      25 Торонто22 22
      26 Сан-Хосе Эртквейкс21 22
      27 Спортинг Канзас-Сити23 20
      28 Ди-Си Юнайтед20 18

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