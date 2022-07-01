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Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Алльянз Филд (Сент-Пол, США), вместимость: 19400
30 Июля 2022 года в 22:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс, которое состоится 30 Июля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Алльянз Филд (Сент-Пол, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Миннесота Юнайтед
      Сент-Пол
      Портленд Тимберс
      Портленд
      Главные тренеры
      СШААдриан Хит
      ВенесуэлаДжованни Саваресе
      История личных встреч
      22.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Раунд плей-ин Портленд Тимберс3 : 1Миннесота Юнайтед
      25.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед2 : 1Портленд Тимберс
      27.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс0 : 1Миннесота Юнайтед
      02.03.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 3Миннесота Юнайтед
      22.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс0 : 0Миннесота Юнайтед
      04.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед1 : 0Портленд Тимберс
      23.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед3 : 2Портленд Тимберс
      15.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс3 : 2Миннесота Юнайтед
      22.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед3 : 2Портленд Тимберс
      04.03.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс5 : 1Миннесота Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес20 42
      2 Филадельфия Юнион22 42
      3 Нью-Йорк Сити21 41
      4 Остин22 41
      5 Нью-Йорк Ред Буллз21 36
      6 Клёб де Фут Монреаль21 35
      7 Миннесота Юнайтед22 34
      8 Реал Солт-Лейк22 33
      9 Даллас22 32
      10 Нэшвилл22 31
      11 Лос-Анджелес Гэлакси21 30
      12 Орландо Сити22 30
      13 Коламбус Крю21 30
      14 Портленд Тимберс22 30
      15 Сиэтл Саундерс21 29
      16 Цинциннати22 28
      17 Шарлотт22 26
      18 Чикаго Файр22 26
      19 Ванкувер Уайткэпс22 26
      20 Нью-Инглэнд Революшн21 26
      21 Хьюстон Динамо22 25
      22 Интер Майами21 25
      23 Атланта Юнайтед21 24
      24 Колорадо Рэпидз21 24
      25 Торонто22 22
      26 Сан-Хосе Эртквейкс21 22
      27 Спортинг Канзас-Сити23 20
      28 Ди-Си Юнайтед20 18

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