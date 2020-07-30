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Тальерес - Унион 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур
Тальерес
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тальерес - Унион, которое состоится 30 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тальерес
      Кордова
      Унион
      Санта-Фе
      Главные тренеры
      ПортугалияПедру Кайшинья
      УругвайГуставо Адольфо Мунуа Вера
      История личных встреч
      18.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 2 Тальерес0 : 0Унион
      22.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 7 Унион1 : 2Тальерес
      16.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 10 Тальерес3 : 0Унион
      08.12.2019 Аргентина - Примера Тур 16 Тальерес0 : 0Унион
      16.09.2018 Аргентина - Примера Тур 5 Унион2 : 1Тальерес
      01.05.2018 Аргентина - Примера Тур 25 Унион3 : 0Тальерес
      04.04.2017 Аргентина - Примера Тур 18 Унион4 : 2Тальерес
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс10 20
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Расинг А10 18
      4 Химнасия и Эсгрима10 18
      5 Унион10 18
      6 Годой-Крус10 17
      7 Уракан10 17
      8 Платенсе9 16
      9 Ньюэллс Олд Бойз10 16
      10 Ривер Плейт10 15
      11 Бока Хуниорс10 15
      12 Патронато10 14
      13 Росарио Сентраль10 14
      14 Сан-Лоренсо9 13
      15 Банфилд10 13
      16 Колон10 13
      17 Дефенса и Хустисия10 13
      18 Тигре10 12
      19 Арсенал Саранди10 12
      20 Эстудиантес10 11
      21 Атлетико Сармьенто9 10
      22 Барракас Сентраль9 9
      23 Тальерес10 9
      24 Велес Сарсфилд10 8
      25 Индепендьенте9 8
      26 Сентраль Кордова10 8
      27 Ланус10 6
      28 Альдосиви10 5

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