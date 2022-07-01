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Годой-Крус - Велес Сарсфилд 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур
Годой-Крус
Велес Сарсфилд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Годой-Крус - Велес Сарсфилд, которое состоится 30 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Годой-Крус
      Годой-Крус
      Велес Сарсфилд
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаСерхио Гомес
      АргентинаХулио Нестор Ваккари (и.о.)
      История личных встреч
      17.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 10 Годой-Крус0 : 0Велес Сарсфилд
      30.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 9 Велес Сарсфилд3 : 0Годой-Крус
      10.01.2021 Аргентина - Примера Плей-офф за право остаться - Группа B. Тур 5 Велес Сарсфилд3 : 2Годой-Крус
      05.03.2020 Аргентина - Примера Тур 20 Велес Сарсфилд0 : 1Годой-Крус
      23.02.2019 Аргентина - Примера Тур 20 Годой-Крус0 : 2Велес Сарсфилд
      24.11.2017 Аргентина - Примера Тур 12 Велес Сарсфилд0 : 1Годой-Крус
      21.05.2017 Аргентина - Примера Тур 25 Годой-Крус3 : 0Велес Сарсфилд
      04.04.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 9 Велес Сарсфилд1 : 4Годой-Крус
      11.04.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 9 Годой-Крус2 : 2Велес Сарсфилд
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс10 20
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Расинг А10 18
      4 Химнасия и Эсгрима10 18
      5 Унион10 18
      6 Годой-Крус10 17
      7 Уракан10 17
      8 Платенсе9 16
      9 Ньюэллс Олд Бойз10 16
      10 Ривер Плейт10 15
      11 Бока Хуниорс10 15
      12 Патронато10 14
      13 Росарио Сентраль10 14
      14 Сан-Лоренсо9 13
      15 Банфилд10 13
      16 Колон10 13
      17 Дефенса и Хустисия10 13
      18 Тигре10 12
      19 Арсенал Саранди10 12
      20 Эстудиантес10 11
      21 Атлетико Сармьенто9 10
      22 Барракас Сентраль9 9
      23 Тальерес10 9
      24 Велес Сарсфилд10 8
      25 Индепендьенте9 8
      26 Сентраль Кордова10 8
      27 Ланус10 6
      28 Альдосиви10 5

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