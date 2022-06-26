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Гояс - Коритиба 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Серринья (Гояния, Бразилия), вместимость: 10000
30 Июля 2022 года в 22:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 20-й тур
Гояс
Коритиба

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гояс - Коритиба, которое состоится 30 Июля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Серринья (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гояс
      Гояния
      Коритиба
      Куритиба
      Главные тренеры
      БразилияХайр Саксаускас Рибейро Вентура
      ПарагвайГуставо Мориниго
      История личных встреч
      10.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 1 Коритиба3 : 0Гояс
      10.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 1 Коритиба0 : 0Гояс
      07.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 28 Коритиба1 : 2Гояс
      10.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 9 Гояс3 : 3Коритиба
      19.11.2015 Бразилия - Серия А Тур 35 Гояс1 : 3Коритиба
      02.08.2015 Бразилия - Серия А Тур 16 Коритиба1 : 1Гояс
      12.10.2014 Бразилия - Серия А Тур 28 Гояс3 : 0Коритиба
      01.06.2014 Бразилия - Серия А Тур 9 Коритиба3 : 0Гояс
      19.09.2013 Бразилия - Серия А Тур 22 Коритиба2 : 2Гояс
      02.06.2013 Бразилия - Серия А Тур 3 Гояс1 : 1Коритиба
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс21125430-204165,1
      2 Палмейрас21118232-144165,1
      3 Флуминенсе20114530-203761,7
      4 Атлетико Минейро2098329-203558,3
      5 Фламенго2094726-183151,7
      6 Атлетико Паранаэнсе2094724-243151,7
      7 Интернасьонал2079427-223050,0
      8 Сан-Паулу20611332-242948,3
      9 Ред Булл Брагантино2077632-252846,7
      10 Сантос1968522-162645,6
      11 Сеара20510520-192541,7
      12 Ботафого20731020-272440,0
      13 Америка Минейро21731117-242438,1
      14 Аваи21731121-332438,1
      15 Гояс2159722-262438,1
      16 Куяба21651015-212336,5
      17
      Зона вылета
      		Коритиба2065922-302338,3
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе20461018-281830,0
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде21381019-381727,0
      20
      Зона вылета
      		Форталеза20361115-241525,0

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