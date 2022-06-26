Сеара - Палмейрас 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
30 Июля 2022 года в 22:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 20-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеара - Палмейрас, которое состоится 30 Июля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сеара
Форталеза
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Доривал Силвестри Жуниор
|Маркиньос Сантос
|Абел Феррейра
История личных встреч
|10.04.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 1
|0 : 0
|10.04.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 1
|2 : 3
|10.12.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 38
|1 : 0
|21.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2
|24.01.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 32
|2 : 1
|04.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|03.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|21.07.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 11
|2 : 0
|21.10.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|10.06.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 11
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|65,1
|2
|Палмейрас
|21
|11
|8
|2
|32-14
|41
|65,1
|3
|Флуминенсе
|20
|11
|4
|5
|30-20
|37
|61,7
|4
|Атлетико Минейро
|20
|9
|8
|3
|29-20
|35
|58,3
|5
|Фламенго
|20
|9
|4
|7
|26-18
|31
|51,7
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|9
|4
|7
|24-24
|31
|51,7
|7
|Интернасьонал
|20
|7
|9
|4
|27-22
|30
|50,0
|8
|Сан-Паулу
|20
|6
|11
|3
|32-24
|29
|48,3
|9
|Ред Булл Брагантино
|20
|7
|7
|6
|32-25
|28
|46,7
|10
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22-16
|26
|45,6
|11
|Сеара
|20
|5
|10
|5
|20-19
|25
|41,7
|12
|Ботафого
|20
|7
|3
|10
|20-27
|24
|40,0
|13
|Америка Минейро
|21
|7
|3
|11
|17-24
|24
|38,1
|14
|Аваи
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|38,1
|15
|Гояс
|21
|5
|9
|7
|22-26
|24
|38,1
|16
|Куяба
|21
|6
|5
|10
|15-21
|23
|36,5
| 17
Зона вылета
|Коритиба
|20
|6
|5
|9
|22-30
|23
|38,3
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|20
|4
|6
|10
|18-28
|18
|30,0
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|21
|3
|8
|10
|19-38
|17
|27,0
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|20
|3
|6
|11
|15-24
|15
|25,0