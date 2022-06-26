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Сеара - Палмейрас 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
30 Июля 2022 года в 22:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 20-й тур
Сеара
Палмейрас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеара - Палмейрас, которое состоится 30 Июля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сеара
      Форталеза
      Палмейрас
      Сан-Паулу
      Главные тренеры
      БразилияДоривал Силвестри Жуниор
      БразилияМаркиньос Сантос
      ПортугалияАбел Феррейра
      История личных встреч
      10.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 1 Палмейрас0 : 0Сеара
      10.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 1 Палмейрас2 : 3Сеара
      10.12.2021 Бразилия - Серия А Тур 38 Палмейрас1 : 0Сеара
      21.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 19 Сеара1 : 2Палмейрас
      24.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 32 Сеара2 : 1Палмейрас
      04.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 13 Палмейрас2 : 1Сеара
      03.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 30 Палмейрас1 : 0Сеара
      21.07.2019 Бразилия - Серия А Тур 11 Сеара2 : 0Палмейрас
      21.10.2018 Бразилия - Серия А Тур 30 Палмейрас2 : 1Сеара
      10.06.2018 Бразилия - Серия А Тур 11 Сеара2 : 2Палмейрас
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс21125430-204165,1
      2 Палмейрас21118232-144165,1
      3 Флуминенсе20114530-203761,7
      4 Атлетико Минейро2098329-203558,3
      5 Фламенго2094726-183151,7
      6 Атлетико Паранаэнсе2094724-243151,7
      7 Интернасьонал2079427-223050,0
      8 Сан-Паулу20611332-242948,3
      9 Ред Булл Брагантино2077632-252846,7
      10 Сантос1968522-162645,6
      11 Сеара20510520-192541,7
      12 Ботафого20731020-272440,0
      13 Америка Минейро21731117-242438,1
      14 Аваи21731121-332438,1
      15 Гояс2159722-262438,1
      16 Куяба21651015-212336,5
      17
      Зона вылета
      		Коритиба2065922-302338,3
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе20461018-281830,0
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде21381019-381727,0
      20
      Зона вылета
      		Форталеза20361115-241525,0

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