Гран-при Венгрии прямая трансляция 30 июля 2022 Свободная практика 3 смотреть онлайн
Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия)Этап 13, Будапешт, Венгрия. Гран-при Венгрии. Свободная практика 3
30 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Венгрии - Свободная практика 3, которое состоится 30 июля 2022 года в 14:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 13, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.