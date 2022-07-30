Виктория 1889 - Бохум 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Фридрих Людвиг-Ян Шпортпарк (Берлин, Германия), вместимость: 20000
30 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1889 - Бохум, которое состоится 30 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фридрих Людвиг-Ян Шпортпарк (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория 1889
Берлин
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Семих Кескин
|Томас Райс