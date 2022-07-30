Ян - Кёльн 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
30 Июля 2022 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Кёльн, которое состоится 30 Июля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Мерсад Селимбегович
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|12.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|3 : 5
|07.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|1 : 3