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Ян - Кёльн 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
30 Июля 2022 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ян
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Кёльн, которое состоится 30 Июля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ян
      Регенсбург
      Кёльн
      Кёльн
      Главные тренеры
      Босния и ГерцеговинаМерсад Селимбегович
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      История личных встреч
      03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Ян2 : 2 4 : 3Кёльн
      12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Кёльн3 : 5Ян
      07.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Ян1 : 3Кёльн

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