Киккерс Оффенбах - Фортуна 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Шпарда Банк Хессен (Оффенбах, Германия), вместимость: 20500
30 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Киккерс Оффенбах - Фортуна, которое состоится 30 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Шпарда Банк Хессен (Оффенбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Киккерс Оффенбах
Оффенбах
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Александер Шмидт
|Даниэль Тиун
История личных встреч
|18.12.2012
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0