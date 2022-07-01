Порту - Тондела 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия), вместимость: 30127
30 Июля 2022 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Португалии, Финал
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Тондела, которое состоится 30 Июля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Португалии, Финал, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Тондела
Тондела
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Антониу Жозе Марреку
История личных встреч
|22.05.2022
|Кубок Португалии
|Финал
|3 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|4 : 0
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 3
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 2
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 3
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 3
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 0
|23.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 3
|28.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 0