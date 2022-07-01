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Порту - Тондела 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия), вместимость: 30127
30 Июля 2022 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Португалии, Финал
Порту
Тондела

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Тондела, которое состоится 30 Июля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Португалии, Финал, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Тондела
      Тондела
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияАнтониу Жозе Марреку
      История личных встреч
      22.05.2022 Кубок Португалии Финал Порту3 : 1Тондела
      13.03.2022 Португалия - Примейра Тур 26 Порту4 : 0Тондела
      23.10.2021 Португалия - Примейра Тур 9 Тондела1 : 3Порту
      10.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Тондела0 : 2Порту
      13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 1Тондела
      05.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Порту4 : 3Тондела
      09.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Тондела1 : 3Порту
      16.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Порту3 : 0Тондела
      23.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела0 : 3Порту
      28.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Порту1 : 0Тондела

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