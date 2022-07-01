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Блэкберн Роверс - Куинз Парк Рейнджерс 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Блэкберн Роверс
Куинз Парк Рейнджерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 30 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Блэкберн Роверс
      Блэкберн
      Куинз Парк Рейнджерс
      Лондон
      Главные тренеры
      ДанияЙон-Даль Томассон
      АнглияМайкл Бил
      История личных встреч
      26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Блэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
      06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Блэкберн Роверс
      07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Блэкберн Роверс3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
      28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Блэкберн Роверс2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
      05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Куинз Парк Рейнджерс4 : 2Блэкберн Роверс
      19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Блэкберн Роверс
      03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Блэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      04.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Блэкберн Роверс1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Блэкберн Роверс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли1 3
      2
      Повышение
      		Бирмингем Сити0 0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс0 0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкпул0 0
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бристоль Сити0 0
      6
      Плей-офф за повышение
      		Вест Бромвич Альбион0 0
      7 Кардифф Сити0 0
      8 Ковентри Сити0 0
      9 Куинз Парк Рейнджерс0 0
      10 Лутон Таун0 0
      11 Мидлсбро0 0
      12 Миллуолл0 0
      13 Норвич Сити0 0
      14 Престон Норт Энд0 0
      15 Рединг0 0
      16 Ротерхэм Юнайтед0 0
      17 Сандерленд0 0
      18 Сток Сити0 0
      19 Суонси Сити0 0
      20 Уиган Атлетик0 0
      21 Уотфорд0 0
      22
      Зона вылета
      		Халл Сити0 0
      23
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед0 0
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун1 0

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