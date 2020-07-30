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Блэкпул - Рединг 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Блэкпул
Рединг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Рединг, которое состоится 30 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Блэкпул
      Блэкпул
      Рединг
      Рединг
      Главные тренеры
      АнглияМайкл Эпплтон
      АнглияПол Инс
      История личных встреч
      26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Блэкпул4 : 1Рединг
      20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Рединг2 : 3Блэкпул
      14.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Блэкпул0 : 2Рединг
      04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Рединг2 : 2Блэкпул
      07.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Блэкпул1 : 1Рединг
      25.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Рединг3 : 0Блэкпул
      29.01.2014 Англия - Чемпионшип Тур 28 Рединг5 : 1Блэкпул
      24.08.2013 Англия - Чемпионшип Тур 4 Блэкпул1 : 0Рединг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли1 3
      2
      Повышение
      		Бирмингем Сити0 0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс0 0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкпул0 0
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бристоль Сити0 0
      6
      Плей-офф за повышение
      		Вест Бромвич Альбион0 0
      7 Кардифф Сити0 0
      8 Ковентри Сити0 0
      9 Куинз Парк Рейнджерс0 0
      10 Лутон Таун0 0
      11 Мидлсбро0 0
      12 Миллуолл0 0
      13 Норвич Сити0 0
      14 Престон Норт Энд0 0
      15 Рединг0 0
      16 Ротерхэм Юнайтед0 0
      17 Сандерленд0 0
      18 Сток Сити0 0
      19 Суонси Сити0 0
      20 Уиган Атлетик0 0
      21 Уотфорд0 0
      22
      Зона вылета
      		Халл Сити0 0
      23
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед0 0
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун1 0

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