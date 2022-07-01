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Лутон Таун - Бирмингем Сити 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Лутон Таун
Бирмингем Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бирмингем Сити, которое состоится 30 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лутон Таун
      Лутон
      Бирмингем Сити
      Бирмингем
      Главные тренеры
      УэльсНатан Джонс
      АнглияДжон Юстас
      История личных встреч
      12.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Бирмингем Сити3 : 0Лутон Таун
      21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Лутон Таун0 : 5Бирмингем Сити
      13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Бирмингем Сити0 : 1Лутон Таун
      24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Лутон Таун1 : 1Бирмингем Сити
      11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Лутон Таун1 : 2Бирмингем Сити
      26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Бирмингем Сити2 : 1Лутон Таун
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли1 3
      2
      Повышение
      		Бирмингем Сити0 0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс0 0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкпул0 0
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бристоль Сити0 0
      6
      Плей-офф за повышение
      		Вест Бромвич Альбион0 0
      7 Кардифф Сити0 0
      8 Ковентри Сити0 0
      9 Куинз Парк Рейнджерс0 0
      10 Лутон Таун0 0
      11 Мидлсбро0 0
      12 Миллуолл0 0
      13 Норвич Сити0 0
      14 Престон Норт Энд0 0
      15 Рединг0 0
      16 Ротерхэм Юнайтед0 0
      17 Сандерленд0 0
      18 Сток Сити0 0
      19 Суонси Сити0 0
      20 Уиган Атлетик0 0
      21 Уотфорд0 0
      22
      Зона вылета
      		Халл Сити0 0
      23
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед0 0
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун1 0

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