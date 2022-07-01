Лутон Таун - Бирмингем Сити 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бирмингем Сити, которое состоится 30 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Натан Джонс
|Джон Юстас
История личных встреч
|12.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|3 : 0
|21.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|0 : 5
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|0 : 1
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|1 : 1
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 2
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 2
Повышение
|Бирмингем Сити
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкпул
|0
|0
| 5
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|0
|0
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|7
|Кардифф Сити
|0
|0
|8
|Ковентри Сити
|0
|0
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
|10
|Лутон Таун
|0
|0
|11
|Мидлсбро
|0
|0
|12
|Миллуолл
|0
|0
|13
|Норвич Сити
|0
|0
|14
|Престон Норт Энд
|0
|0
|15
|Рединг
|0
|0
|16
|Ротерхэм Юнайтед
|0
|0
|17
|Сандерленд
|0
|0
|18
|Сток Сити
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Уиган Атлетик
|0
|0
|21
|Уотфорд
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0