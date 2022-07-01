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Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Июля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мидлсбро
      Мидлсбро
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Главные тренеры
      АнглияКрис Уилдер
      АнглияСтив Брюс
      История личных встреч
      22.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Мидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
      06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Вест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
      29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Вест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
      19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Мидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
      02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Вест Бромвич Альбион2 : 3Мидлсбро
      24.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Мидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
      31.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 23 Мидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
      28.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Бромвич Альбион0 : 0Мидлсбро
      17.01.2009 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вест Бромвич Альбион3 : 0Мидлсбро
      27.09.2008 Англия - Премьер-лига Тур 6 Мидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли1 3
      2
      Повышение
      		Бирмингем Сити0 0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс0 0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкпул0 0
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бристоль Сити0 0
      6
      Плей-офф за повышение
      		Вест Бромвич Альбион0 0
      7 Кардифф Сити0 0
      8 Ковентри Сити0 0
      9 Куинз Парк Рейнджерс0 0
      10 Лутон Таун0 0
      11 Мидлсбро0 0
      12 Миллуолл0 0
      13 Норвич Сити0 0
      14 Престон Норт Энд0 0
      15 Рединг0 0
      16 Ротерхэм Юнайтед0 0
      17 Сандерленд0 0
      18 Сток Сити0 0
      19 Суонси Сити0 0
      20 Уиган Атлетик0 0
      21 Уотфорд0 0
      22
      Зона вылета
      		Халл Сити0 0
      23
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед0 0
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун1 0

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