Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Июля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Крис Уилдер
|Стив Брюс
История личных встреч
|22.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 2
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|0 : 1
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|2 : 3
|24.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 0
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 1
|28.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 0
|17.01.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|27.09.2008
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 2
Повышение
|Бирмингем Сити
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкпул
|0
|0
| 5
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|0
|0
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|7
|Кардифф Сити
|0
|0
|8
|Ковентри Сити
|0
|0
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
|10
|Лутон Таун
|0
|0
|11
|Мидлсбро
|0
|0
|12
|Миллуолл
|0
|0
|13
|Норвич Сити
|0
|0
|14
|Престон Норт Энд
|0
|0
|15
|Рединг
|0
|0
|16
|Ротерхэм Юнайтед
|0
|0
|17
|Сандерленд
|0
|0
|18
|Сток Сити
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Уиган Атлетик
|0
|0
|21
|Уотфорд
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0