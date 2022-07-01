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Ливингстон - Рейнджерс 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 1-й тур
Ливингстон
Рейнджерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливингстон - Рейнджерс, которое состоится 30 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливингстон
      Ливингстон
      Рейнджерс
      Глазго
      Главные тренеры
      ШотландияДэвид Мартиндейл
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      История личных встреч
      26.01.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 23 Рейнджерс1 : 0Ливингстон
      28.11.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Ливингстон1 : 3Рейнджерс
      22.09.2021 Шотландия - Кубок лиги 1/4 финала Рейнджерс2 : 0Ливингстон
      31.07.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Рейнджерс3 : 0Ливингстон
      12.05.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Ливингстон0 : 3Рейнджерс
      03.03.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 30 Ливингстон0 : 1Рейнджерс
      25.10.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Рейнджерс2 : 0Ливингстон
      16.08.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Ливингстон0 : 0Рейнджерс
      16.02.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 27 Рейнджерс1 : 0Ливингстон
      10.11.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Ливингстон0 : 2Рейнджерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Плей-офф чемпионов
      		Абердин0 0
      2
      Плей-офф чемпионов
      		Данди Юнайтед0 0
      3
      Плей-офф чемпионов
      		Килмарнок0 0
      4
      Плей-офф чемпионов
      		Ливингстон0 0
      5
      Плей-офф чемпионов
      		Мазервелл0 0
      6
      Плей-офф чемпионов
      		Рейнджерс0 0
      7
      Переходной турнир
      		Росс Каунти0 0
      8
      Переходной турнир
      		Селтик0 0
      9
      Переходной турнир
      		Сент-Джонстон0 0
      10
      Переходной турнир
      		Сент-Миррен0 0
      11
      Переходной турнир
      		Хайберниан0 0
      12
      Переходной турнир
      		Хартс0 0

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