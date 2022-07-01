Ливингстон - Рейнджерс 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2022 года в 14:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливингстон - Рейнджерс, которое состоится 30 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливингстон
Ливингстон
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Дэвид Мартиндейл
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|26.01.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 23
|1 : 0
|28.11.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|1 : 3
|22.09.2021
|Шотландия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|31.07.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|3 : 0
|12.05.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 4
|0 : 3
|03.03.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 30
|0 : 1
|25.10.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|2 : 0
|16.08.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 0
|16.02.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 27
|1 : 0
|10.11.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|0
|0
| 2
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|0
|0
| 3
Плей-офф чемпионов
|Килмарнок
|0
|0
| 4
Плей-офф чемпионов
|Ливингстон
|0
|0
| 5
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|0
|0
| 6
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|0
|0
| 7
Переходной турнир
|Росс Каунти
|0
|0
| 8
Переходной турнир
|Селтик
|0
|0
| 9
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|0
|0
| 10
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|0
|0
| 11
Переходной турнир
|Хайберниан
|0
|0
| 12
Переходной турнир
|Хартс
|0
|0