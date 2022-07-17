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Спартак М - Оренбург 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
31 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Спартак МОренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 31 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Оренбург
      Оренбург
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      14.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Оренбург1 : 3Спартак М
      29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Спартак М1 : 2Оренбург
      26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Оренбург2 : 0Спартак М
      19.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2019 Спартак М1 : 1Оренбург
      28.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Спартак М1 : 0Оренбург
      03.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М3 : 2Оренбург
      16.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Оренбург1 : 3Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 ЦСКА22005-06100,0
      3 Динамо М31208-4555,6
      4 Спартак М21105-2466,7
      5 Ахмат21103-2466,7
      6 Химки21104-1466,7
      7 Краснодар31116-7444,4
      8 Крылья Советов21014-5350,0
      9 Сочи21013-4350,0
      10 Оренбург21015-4350,0
      11 Ростов20203-3233,3
      12 Локомотив М30213-8222,2
      13 Факел30216-7222,2
      14 Пари Нижний Новгород20111-4116,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М20021-700,0
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

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