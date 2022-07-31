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Ростов - Химки 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
31 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Химки, которое состоится 31 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      РоссияСергей Николаевич Юран
      История личных встреч
      14.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Ростов2 : 1Химки
      08.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Химки1 : 1Ростов
      12.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Химки1 : 0Ростов
      25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ростов0 : 2Химки
      09.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ростов2 : 0Химки
      03.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Химки0 : 1Ростов
      21.09.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки1 : 0Ростов
      19.05.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ростов1 : 1Химки
      20.09.2006 Кубок России 1/16 финала Ростов0 : 1Химки
      02.07.2006 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 2Ростов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Ростов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 ЦСКА22005-06100,0
      3 Динамо М31208-4555,6
      4 Спартак М21105-2466,7
      5 Ахмат21103-2466,7
      6 Химки21104-1466,7
      7 Краснодар31116-7444,4
      8 Крылья Советов21014-5350,0
      9 Сочи21013-4350,0
      10 Оренбург21015-4350,0
      11 Ростов20203-3233,3
      12 Локомотив М30213-8222,2
      13 Факел30216-7222,2
      14 Пари Нижний Новгород20111-4116,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М20021-700,0
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

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