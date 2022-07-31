Ростов - Химки 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
31 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Химки, которое состоится 31 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Химки
Химки
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 1
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|12.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 2
|09.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 0
|03.04.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|0 : 1
|21.09.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|19.05.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|20.09.2006
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|02.07.2006
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Ростов» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|77,8
|2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|3
|Динамо М
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|55,6
|4
|Спартак М
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
|5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|44,4
|8
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|50,0
|11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|12
|Локомотив М
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
|13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|22,2
|14
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|0,0