Крылья Советов - Торпедо М 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
31 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Торпедо М, которое состоится 31 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Александр Генрихович Бородюк
История личных встреч
|28.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 39
|5 : 1
|01.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|3 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|22.05.2014
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|18.05.2014
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 0
|24.09.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 0
|16.04.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|10.09.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 1
|30.04.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 0
|24.09.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|77,8
|2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|3
|Динамо М
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|55,6
|4
|Спартак М
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
|5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|44,4
|8
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|50,0
|11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|12
|Локомотив М
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
|13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|22,2
|14
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|0,0