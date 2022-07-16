Волгарь - Динамо Мх 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
31 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Динамо Мх, которое состоится 31 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Андраник Александрович Бабаян
|Горан Алексич
История личных встреч
|28.09.2019
|ПФЛ - Юг
|Тур 11
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Алания
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 4
Плей-офф за повышение
|Кубань
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|5
|Нефтехимик
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|44,4
|6
|Динамо Мх
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|7
|Енисей
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|8
|Краснодар-2
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|10
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|33,3
|12
|Велес
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|33,3
|13
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|14
|Волгарь
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
| 15
Зона вылета
|Шинник
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
| 16
Зона вылета
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|11,1
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|0,0