21:38 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 июля
Воскресенье 31 июля
Свернуть список

Волгарь - Динамо Мх 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
31 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
ВолгарьДинамо Мх

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Динамо Мх, которое состоится 31 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Волгарь
      Астрахань
      Динамо Мх
      Махачкала
      Главные тренеры
      РоссияАндраник Александрович Бабаян
      СербияГоран Алексич
      История личных встреч
      28.09.2019 ПФЛ - Юг Тур 11 Динамо Мх0 : 3Волгарь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Арсенал32107-3777,8
      2
      Повышение
      		КАМАЗ22004-26100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Алания21103-1466,7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Кубань21102-0466,7
      5 Нефтехимик31112-1444,4
      6 Динамо Мх21101-0466,7
      7 Енисей21104-3466,7
      8 Краснодар-221012-3350,0
      9 Рубин21014-3350,0
      10 Балтика21014-3350,0
      11 Родина31023-5333,3
      12 Велес31022-4333,3
      13 Уфа21012-3350,0
      14 Волгарь21012-3350,0
      15
      Зона вылета
      		Шинник21013-4350,0
      16
      Зона вылета
      		Акрон30123-5111,1
      17
      Зона вылета
      		Волга Ул30122-5111,1
      18
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск20024-600,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close