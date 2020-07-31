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Шинник - Балтика 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
31 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Шинник
Балтика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Балтика, которое состоится 31 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шинник
      Ярославль
      Балтика
      Калининград
      Главные тренеры
      РоссияВадим Валентинович Евсеев
      РоссияСергей Николаевич Игнашевич
      История личных встреч
      25.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 24 Шинник1 : 3Балтика
      16.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Балтика2 : 0Шинник
      23.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Шинник0 : 2Балтика
      10.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Шинник1 : 0Балтика
      26.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 8 Балтика1 : 0Шинник
      02.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 36 Балтика0 : 0Шинник
      14.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 18 Шинник1 : 0Балтика
      20.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 38 Шинник0 : 1Балтика
      11.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Балтика1 : 0Шинник
      21.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 38 Балтика0 : 3Шинник
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Арсенал32107-3777,8
      2
      Повышение
      		КАМАЗ22004-26100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Алания21103-1466,7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Кубань21102-0466,7
      5 Нефтехимик31112-1444,4
      6 Динамо Мх21101-0466,7
      7 Енисей21104-3466,7
      8 Краснодар-221012-3350,0
      9 Рубин21014-3350,0
      10 Балтика21014-3350,0
      11 Родина31023-5333,3
      12 Велес31022-4333,3
      13 Уфа21012-3350,0
      14 Волгарь21012-3350,0
      15
      Зона вылета
      		Шинник21013-4350,0
      16
      Зона вылета
      		Акрон30123-5111,1
      17
      Зона вылета
      		Волга Ул30122-5111,1
      18
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск20024-600,0

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