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ПСЖ - Нант 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
31 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
Нант

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 31 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции, Финал, оно проводится на стадионе: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСЖ
      Париж
      Нант
      Нант
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Галтье
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      История личных встреч
      19.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант3 : 1ПСЖ
      20.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ3 : 1Нант
      14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 ПСЖ1 : 2Нант
      31.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант0 : 3ПСЖ
      04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Нант1 : 2ПСЖ
      04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 ПСЖ2 : 0Нант
      17.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант3 : 2ПСЖ
      03.04.2019 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ3 : 0Нант
      22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ1 : 0Нант
      14.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 1ПСЖ
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции: «ПСЖ» — «Нант». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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