ПСЖ - Нант 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
31 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Франции, Финал
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 31 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции, Финал, оно проводится на стадионе: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|3 : 1
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 3
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0
|17.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|3 : 2
|03.04.2019
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции: «ПСЖ» — «Нант». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.