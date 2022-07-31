Шварц-Вайс - Зандхаузен 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Шпортплац Вальдшпортштеттен (Реден, Германия), вместимость: 4350
31 Июля 2022 года в 14:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шварц-Вайс - Зандхаузен, которое состоится 31 Июля 2022 года в 14:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Шпортплац Вальдшпортштеттен (Реден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шварц-Вайс
Реден
Зандхаузен
Зандхаузен
Главные тренеры
|Кристиан Арамбазик
|Алоис Шварц