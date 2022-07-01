Кайзерслаутерн - Фрайбург 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49780
31 Июля 2022 года в 16:31 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Фрайбург, которое состоится 31 Июля 2022 года в 16:31 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер-Штадион (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|27.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 23
|2 : 0
|11.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 6
|0 : 2
|24.03.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 0
|22.10.2011
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 0
|12.03.2011
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 1
|23.10.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1