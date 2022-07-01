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Кайзерслаутерн - Фрайбург 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49780
31 Июля 2022 года в 16:31 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Кайзерслаутерн
Фрайбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Фрайбург, которое состоится 31 Июля 2022 года в 16:31 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер-Штадион (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кайзерслаутерн
      Кайзерслаутерн
      Фрайбург
      Фрайбург
      Главные тренеры
      ГерманияДирк Шустер
      ГерманияКристиан Штрайх
      История личных встреч
      27.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 23 Фрайбург2 : 0Кайзерслаутерн
      11.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 6 Кайзерслаутерн0 : 2Фрайбург
      24.03.2012 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург2 : 0Кайзерслаутерн
      22.10.2011 Германия - Бундеслига Тур 10 Кайзерслаутерн1 : 0Фрайбург
      12.03.2011 Германия - Бундеслига Тур 26 Кайзерслаутерн2 : 1Фрайбург
      23.10.2010 Германия - Бундеслига Тур 9 Фрайбург2 : 1Кайзерслаутерн

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