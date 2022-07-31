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Рёдингхаузен - Хоффенхайм 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Хеккер Вихенштадион (Рёдингхаузен, Германия), вместимость: 2489
31 Июля 2022 года в 16:31 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Рёдингхаузен
Хоффенхайм

    0'
    45'
    90'
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      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рёдингхаузен - Хоффенхайм, которое состоится 31 Июля 2022 года в 16:31 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Хеккер Вихенштадион (Рёдингхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рёдингхаузен
      Рёдингхаузен
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Главные тренеры
      ГерманияКарстен Румп
      ГерманияАндре Брайтенрайтер

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