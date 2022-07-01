Эрцгебирге - Майнц 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Эрцгебиргштадион (Ауэ, Германия), вместимость: 16080
31 Июля 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эрцгебирге - Майнц, которое состоится 31 Июля 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Эрцгебиргштадион (Ауэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эрцгебирге
Ауэ
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Тимо Рост
|Бо Свенссон
История личных встреч
|18.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3