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Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США), вместимость: 25189
31 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Нью-Йорк Ред Буллз
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона, которое состоится 31 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Ред Буллз
      Хэррисон, США
      Барселона
      Барселона, Испания
      Главные тренеры
      АвстрияГерхард Штрубер
      ИспанияХавьер Эрнандес

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