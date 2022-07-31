Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США), вместимость: 25189
31 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона, которое состоится 31 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон, США
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Хавьер Эрнандес