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Рубин - Уфа 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
01 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Рубин
Окончен
0 : 0
Уфа

  • 15'
    Марат Апшацев
  • 89'
    Виталий Лисакович
0'
45'
90'
  • 83'
    Руслан Фищенко
  • 89'
    Владислав Камилов
  • 2
    90'
    Константин Плиев
    90+1'
    Дилан Ортис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Уфа, которое состоится 01 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Уфа
Уфа
22РоссияврЮрий Дюпин
4БеларусьзщАлександр Мартынович
27РоссиязщАлексей Грицаенко
77РоссиязщИлья Самошников
18РоссияпзМарат Апшацев
77'
19РоссияпзОлег Иванов
90+1'
21РоссияпзАлександр Зотов
55РоссияпзАлександр Саплинов
70РоссияпзДмитрий Кабутов
20ГананпДжоэль Фамейе
72РоссиянпКамиль Муллин
61'
44БеларусьнпВиталий Лисакович
61'
47РоссиянпКирилл Косарев
77'
92РоссияпзВалерий Чуперка
90+1'
81РоссияврИван Кукушкин
2РоссиязщЭрвинг Ботака-Иобома
3РоссиязщКонстантин Плиев
33РоссиязщАлександр Сухов
6РоссияпзРуслан Фищенко
8РоссияпзДанила Емельянов
29РоссияпзВладислав Камилов
50РоссияпзАртём Голубев
67'
11АнголанпЭгаш Касинтура
9КолумбиянпДилан Ортис
75РоссиянпТимур Жамалетдинов
84'
27РоссиязщАлександр Сандрачук
67'73'
44МолдавияпзКэтэлин Карп
73'
77РоссиянпРоман Минаев
84'
Запасные
16РоссияврАртём Исмагилов
31РоссияврАлександр Беленов
97РоссиязщКонстантин Нижегородов
7РоссияпзСолтмурад Бакаев
8РоссияпзАртём Попов
56РоссияпзЛенар Фаттахов
11РоссияпзИгорь Горбунов
6РоссиянпДаниил Кузнецов
1РоссияврАлексей Кузнецов
19РоссиязщОлег Дзантиев
69РоссияпзХайдар Халилов
23РоссиянпАртём Погосов
17РоссиянпДанил Ахатов
Главные тренеры
РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
РоссияСергей Александрович Томаров
История личных встреч
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Рубин1 : 2Уфа
24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Уфа1 : 1Рубин
14.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Уфа0 : 3Рубин
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Рубин3 : 0Уфа
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Уфа0 : 0Рубин
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Рубин0 : 0Уфа
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин1 : 1Уфа
20.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа0 : 0Рубин
07.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Рубин0 : 0Уфа
30.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа2 : 1Рубин
Текстовая трансляция
90+5'
Всё, прозвучал финальный свисток! В центральном матче третьего тура Первой лиги «Рубин» и «Уфа» так и не смогли добраться до забитых мячей — 0:0!
90+3'
Фамейе оторвался от Плиева и пробил от радиуса штрафной — прямо во вратаря!
90+2'
Пошла вторая минута из пяти добавленных!
90+1'
 
Валерий Чуперка
Чуперка заменил Иванова.
90'
 
Константин Плиев
И Плиев наиграл на жёлтую карточку. Тяжёлая концовка не только для игроков, но и для арбитра.
89'
 
Владислав Камилов
Камилов не смог спрятаться от наказания. Судья правильно расценил момент.
89'
 
Виталий Лисакович
А куда же без эмоций! Камилов и Лисакович едва не подрались! Судья лишь с помощью жёлтых карточек успокоил ситуацию!
88'
Вот это момент! Ортис в высоком прыжке пробил головой — в перекладину! Грицаенко не дал пройти добиванию из вратарской, головой отправив мяч за ворота!
87'
Кабутов на левом фланге классно раскачал соперника, но кросс в штрафную не доставил проблем уфимской обороне.
85'
Самошников слева простреливал во вратарскую «Уфы», но Саплинову не дали нанести удар в упор!
84'
 
Роман Минаев
Жамалетдинова убрали с игры. Минаев вышел в линию атаки «Уфы».
83'
 
Руслан Фищенко
Фищенко придержал Лисаковича двумя руками — это жёлтая карточка.
82'
Косарев здорово помог обороне, выбив мяч головой после подачи на ближний угол вратарской «Рубина».
81'
Лисакович был близок к выходу один на один! Лишь в последний момент Плиев подстраховал партнёров по обороне!
80'
Мартынович заглушил атаку «Уфы», грамотно подставившись под толчок в спину.
78'
Косарев после перехвата нашёл Лисаковича на входе в штрафную, который накрутил оппонента и пробил низом — в полуметре от дальней штанги!
77'
 
Кирилл Косарев
Косарев заменил Апшацева.
75'
Было у «Рубина» преимущество в атаке, но пас на фланг загубил все старания — Лисакович никак не успевал за мячом.
73'
 
Кэтэлин Карп
Карп заменил получившего серьёзную травму Сандрачука. Желаем здоровья Александру.
72'
Кабутов ушёл в лицевую, раскачал соперника и прострелил к воротам, отскок получился на Лисаковича, удар которого уфимцы заблокировали!
70'
Какой неприятный момент! Сандрачук при приёме мяча неудачно приземлился на ногу! Что-то очень серьёзное. Хотелось бы ошибиться, но носилки на поле говорят об обратном.
68'
 
Александр Сандрачук
«Уфа» провела первую замену. Сандрачук вышел на поле, заменив Голубева.
67'
11885 зрителей сегодня присутствует на казанской «Ак Барс-Арене»! Отличная явка!
66'
Голубев запорол уфимскую атаку правым краем, запустив мяч за лицевую.
64'
Упущенный момент! Зотов из глубины выполнил роскошный заброс в штрафную «Уфы», но Лисакович на скорости не справился с обработкой мяча.
62'
 
Виталий Лисакович
«Рубин» первым пошёл на замену. Лисакович — вместо Муллина.
61'
Емельянов от угла поля выполнил подачу в штрафную «Рубина», Ботака-Иобома выиграл позицию и пробил головой — мимо дальней девятки!
59'
Емельянов головой сделал скидку в центр казанской штрафной, но Жамалетдинов не принял мяч!
57'
Касинтура не успел к добиванию с линии вратарской, но тут старания и не требовались — лайнсмен уже поднял флажок.
56'
А вот сейчас Кабутов выполнил хороший кросс в штрафную «Уфы», но Саплинов чуть запоздал с прыжком — мяч пролетел над головой.
55'
Кабутов совершил плохую подачу со стандартного положения — мяч отправился за пределы поля.
53'
Судья продолжает фиксировать мелкие фолы. Разбивается игра на вот такие эпизоды.
51'
По лицу досталось Апшацеву в центре поля — нарушение правил, но без карточки. Подобных фолов и в первом тайме хватало.
49'
Кабутов неплохо исполнил штрафной удар! Мяч проскочил под уфимской стенкой, но Кукушкин среагировал у штанги!
48'
Камилов по центру здорово протащил мяч, но уже пас в штрафную «Рубина» получился безадресным. Жамалетдинов просил передачу совсем в другую зону.
46'
А что с заменами в перерыве? Нет изменений в составах команд!
46'
Возобновилась встреча в Казани! Второй тайм вашему вниманию.
45+1'
Прозвучал свисток на перерыв! В невысоком темпе прошёл первый тайм, преимущественно в борьбе за инициативу, а вот с хорошими моментами у ворот было туговато. Пока по нулям!
45'
Муллин забрался в положение «вне игры», а лайнсмен этот момент не зевнул.
43'
Обмениваются команды позиционными атаками, но пока безуспешно. По-прежнему не хватает опасных подходов.
41'
Голубев поборолся в штрафной «Рубина» за высокий мяч, перевисел защитника, но удар головой опасным не вышел.
39'
Не спешит «Рубин» выходить в атаку, предпочитая держать мяч на своей половине. А «Уфа» отказывается от прессинга.
37'
Емельянов от угла поля закрутил мяч в район дальней штанги, Камилов без прыжка пробил головой, но Дюпин здорово выбрал позицию в створе!
36'
Ортис ушёл в лицевую, прострелил в центр казанской штрафной, но Апшацев в касание выбил мяч, разрядив обстановку.
34'
Касинтура и Зотов немного повздорили, но судья быстро на словах погасил этот конфликт.
32'
Прошла скидка головой в штрафную «Уфы», но там Ботака-Иобома всё быстренько подчистил.
30'
И вновь затишье на поле. Не получается у команд долго поддерживать высокий темп.
28'
«Рубин» задержался на чужой половине. Кабутов в касание неплохо зарядил, но попал в соперника!
26'
Право на угловой получили казанцы, но с подачей Кабутова в штрафную уфимцы справились.
24'
Камилов получил мяч на входе в штрафную «Рубина», продвинулся вперёд, но не смог в борьбе с защитником нанести хороший удар!
22'
Продолжают команды чаще гостить в центре поля. Не удалось уфимцам разогнать атаку левым флангом.
20'
Побывал мяч в штрафной «Уфы», но и тут дело не дошло до остроты у ворот Кукушкина.
17'
Ушла игра от ворот. Много борьбы в центре поля в последние минуты.
15'
 
Марат Апшацев
Апшацев за грубый подкат против Фищенко нарвался на жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче.
14'
Всё в порядке с защитником «Уфы». Избежали гости вынужденной замены.
13'
Плиев получил повреждение после столкновения с Саплиновым. Первый визит врачей на поле.
11'
И ещё один момент с участием Ортиса! На этот раз попытка пробить с лёта из центра штрафной «Рубина» — вновь выше!
10'
Ортис у угла казанской штрафной убрал мяч под правую и решил пробить — далековато от створа получилось.
8'
Фамейе дали принять мяч в штрафной гостей, но уже пробить по воротам позволили лишь под острым углом — мимо цели!
7'
Самошников из-за боковой выполнил заброс в штрафную «Уфы», где обороняющиеся сыграли надёжно.
5'
Касинтура откликнулся на прострел к дальнему углу вратарской «Рубина», но удар в касание пришёлся выше ворот!
4'
Апшацев сделал передачу в штрафную гостей в свободную зону, но партнёры не поняли задумку.
2'
Фамейе пробивал из пределов штрафной «Уфы» — над перекладиной! Впрочем, судья чуть раньше зафиксировал фол в атаке.
1'
Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «Рубин» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Повышение
КАМАЗ33005-29100,0
2
Повышение
Арсенал32107-3777,8
3
Плей-офф за повышение
Волгарь32014-4666,7
4
Плей-офф за повышение
Краснодар-232013-3666,7
5 Енисей31205-4555,6
6 Алания31204-2555,6
7 Кубань31112-1444,4
8 Балтика31115-4444,4
9 Шинник31114-5444,4
10 Рубин31114-3444,4
11 Нефтехимик31112-1444,4
12 Уфа31112-3444,4
13 Динамо Мх31112-2444,4
14 Родина31023-5333,3
15
Зона вылета
Велес31022-4333,3
16
Зона вылета
Акрон30123-5111,1
17
Зона вылета
Волга Ул30122-5111,1
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск30034-700,0

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