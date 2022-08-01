Рубин - Уфа 01 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Всё, прозвучал финальный свисток! В центральном матче третьего тура Первой лиги «Рубин» и «Уфа» так и не смогли добраться до забитых мячей — 0:0!

90+3' Фамейе оторвался от Плиева и пробил от радиуса штрафной — прямо во вратаря!

90+2' Пошла вторая минута из пяти добавленных!

90+1' Валерий Чуперка Чуперка заменил Иванова.

90' Константин Плиев И Плиев наиграл на жёлтую карточку. Тяжёлая концовка не только для игроков, но и для арбитра.

89' Владислав Камилов Камилов не смог спрятаться от наказания. Судья правильно расценил момент.

89' Виталий Лисакович А куда же без эмоций! Камилов и Лисакович едва не подрались! Судья лишь с помощью жёлтых карточек успокоил ситуацию!

88' Вот это момент! Ортис в высоком прыжке пробил головой — в перекладину! Грицаенко не дал пройти добиванию из вратарской, головой отправив мяч за ворота!

87' Кабутов на левом фланге классно раскачал соперника, но кросс в штрафную не доставил проблем уфимской обороне.

85' Самошников слева простреливал во вратарскую «Уфы», но Саплинову не дали нанести удар в упор!

84' Роман Минаев Жамалетдинова убрали с игры. Минаев вышел в линию атаки «Уфы».

83' Руслан Фищенко Фищенко придержал Лисаковича двумя руками — это жёлтая карточка.

82' Косарев здорово помог обороне, выбив мяч головой после подачи на ближний угол вратарской «Рубина».

81' Лисакович был близок к выходу один на один! Лишь в последний момент Плиев подстраховал партнёров по обороне!

80' Мартынович заглушил атаку «Уфы», грамотно подставившись под толчок в спину.

78' Косарев после перехвата нашёл Лисаковича на входе в штрафную, который накрутил оппонента и пробил низом — в полуметре от дальней штанги!

77' Кирилл Косарев Косарев заменил Апшацева.

75' Было у «Рубина» преимущество в атаке, но пас на фланг загубил все старания — Лисакович никак не успевал за мячом.

73' Кэтэлин Карп Карп заменил получившего серьёзную травму Сандрачука. Желаем здоровья Александру.

72' Кабутов ушёл в лицевую, раскачал соперника и прострелил к воротам, отскок получился на Лисаковича, удар которого уфимцы заблокировали!

70' Какой неприятный момент! Сандрачук при приёме мяча неудачно приземлился на ногу! Что-то очень серьёзное. Хотелось бы ошибиться, но носилки на поле говорят об обратном.

68' Александр Сандрачук «Уфа» провела первую замену. Сандрачук вышел на поле, заменив Голубева.

67' 11885 зрителей сегодня присутствует на казанской «Ак Барс-Арене»! Отличная явка!

66' Голубев запорол уфимскую атаку правым краем, запустив мяч за лицевую.

64' Упущенный момент! Зотов из глубины выполнил роскошный заброс в штрафную «Уфы», но Лисакович на скорости не справился с обработкой мяча.

62' Виталий Лисакович «Рубин» первым пошёл на замену. Лисакович — вместо Муллина.

61' Емельянов от угла поля выполнил подачу в штрафную «Рубина», Ботака-Иобома выиграл позицию и пробил головой — мимо дальней девятки!

59' Емельянов головой сделал скидку в центр казанской штрафной, но Жамалетдинов не принял мяч!

57' Касинтура не успел к добиванию с линии вратарской, но тут старания и не требовались — лайнсмен уже поднял флажок.

56' А вот сейчас Кабутов выполнил хороший кросс в штрафную «Уфы», но Саплинов чуть запоздал с прыжком — мяч пролетел над головой.

55' Кабутов совершил плохую подачу со стандартного положения — мяч отправился за пределы поля.

53' Судья продолжает фиксировать мелкие фолы. Разбивается игра на вот такие эпизоды.

51' По лицу досталось Апшацеву в центре поля — нарушение правил, но без карточки. Подобных фолов и в первом тайме хватало.

49' Кабутов неплохо исполнил штрафной удар! Мяч проскочил под уфимской стенкой, но Кукушкин среагировал у штанги!

48' Камилов по центру здорово протащил мяч, но уже пас в штрафную «Рубина» получился безадресным. Жамалетдинов просил передачу совсем в другую зону.

46' А что с заменами в перерыве? Нет изменений в составах команд!

46' Возобновилась встреча в Казани! Второй тайм вашему вниманию.

45+1' Прозвучал свисток на перерыв! В невысоком темпе прошёл первый тайм, преимущественно в борьбе за инициативу, а вот с хорошими моментами у ворот было туговато. Пока по нулям!

45' Муллин забрался в положение «вне игры», а лайнсмен этот момент не зевнул.

43' Обмениваются команды позиционными атаками, но пока безуспешно. По-прежнему не хватает опасных подходов.

41' Голубев поборолся в штрафной «Рубина» за высокий мяч, перевисел защитника, но удар головой опасным не вышел.

39' Не спешит «Рубин» выходить в атаку, предпочитая держать мяч на своей половине. А «Уфа» отказывается от прессинга.

37' Емельянов от угла поля закрутил мяч в район дальней штанги, Камилов без прыжка пробил головой, но Дюпин здорово выбрал позицию в створе!

36' Ортис ушёл в лицевую, прострелил в центр казанской штрафной, но Апшацев в касание выбил мяч, разрядив обстановку.

34' Касинтура и Зотов немного повздорили, но судья быстро на словах погасил этот конфликт.

32' Прошла скидка головой в штрафную «Уфы», но там Ботака-Иобома всё быстренько подчистил.

30' И вновь затишье на поле. Не получается у команд долго поддерживать высокий темп.

28' «Рубин» задержался на чужой половине. Кабутов в касание неплохо зарядил, но попал в соперника!

26' Право на угловой получили казанцы, но с подачей Кабутова в штрафную уфимцы справились.

24' Камилов получил мяч на входе в штрафную «Рубина», продвинулся вперёд, но не смог в борьбе с защитником нанести хороший удар!

22' Продолжают команды чаще гостить в центре поля. Не удалось уфимцам разогнать атаку левым флангом.

20' Побывал мяч в штрафной «Уфы», но и тут дело не дошло до остроты у ворот Кукушкина.

17' Ушла игра от ворот. Много борьбы в центре поля в последние минуты.

15' Марат Апшацев Апшацев за грубый подкат против Фищенко нарвался на жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче.

14' Всё в порядке с защитником «Уфы». Избежали гости вынужденной замены.

13' Плиев получил повреждение после столкновения с Саплиновым. Первый визит врачей на поле.

11' И ещё один момент с участием Ортиса! На этот раз попытка пробить с лёта из центра штрафной «Рубина» — вновь выше!

10' Ортис у угла казанской штрафной убрал мяч под правую и решил пробить — далековато от створа получилось.

8' Фамейе дали принять мяч в штрафной гостей, но уже пробить по воротам позволили лишь под острым углом — мимо цели!

7' Самошников из-за боковой выполнил заброс в штрафную «Уфы», где обороняющиеся сыграли надёжно.

5' Касинтура откликнулся на прострел к дальнему углу вратарской «Рубина», но удар в касание пришёлся выше ворот!

4' Апшацев сделал передачу в штрафную гостей в свободную зону, но партнёры не поняли задумку.

2' Фамейе пробивал из пределов штрафной «Уфы» — над перекладиной! Впрочем, судья чуть раньше зафиксировал фол в атаке.

1' Матч начался!