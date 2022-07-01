Ингольштадт 04 - Дармштадт 98 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия), вместимость: 15800
01 Августа 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Окончен
0 : 3
- 3'Маркус Понат
- 43'Мерлин Рёль
- 63'Патрик Шмидт
0'
45'
90'
- 15'0:1Филлип Тиц
- 42'0:2Тобиас Кемпе
- 84'0:3Магнус Варминг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингольштадт 04 - Дармштадт 98, которое состоится 01 Августа 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингольштадт 04
Ингольштадт
Дармштадт 98
Дармштадт
|40
|вр
|Маркус Понат
|22
|зщ
|Марсел Костли
|5
|зщ
|Нико Антонич
|17
|зщ
|Calvin Brackelmann
|3
|зщ
|Доминик Франке
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|21
|пз
|Тобиас Шрёк
87'
|14
|пз
|Ханс Сарпей
61'
|20
|нп
|Jalen Hawkins
77'
|9
|нп
|Патрик Шмидт
77'
|27
|нп
|Мусса Думбуйя
87'
|37
|нп
|Паскаль Теструт
61'
|7
|пз
|Вальмир Сулеймани
77'
|31
|нп
|Justin Butler
77'
|23
|пз
|Денис Линсмайер
87'
|25
|нп
|Ариан Льюджики
87'
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|5
|зщ
|Патрик Пфайффер
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|23
|пз
|Клаус Гясула
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
79'
|6
|пз
|Марвин Мехлем
79'
|8
|пз
|Фабиан Шнелльхардт
87'
|7
|пз
|Брайдон Марвин Ману
63'
|9
|нп
|Филлип Тиц
86'
|14
|нп
|Магнус Варминг
63'
|19
|зщ
|Эмир Карич
79'
|17
|зщ
|Франк Ронштадт
79'
|42
|нп
|Фабио Торсиелло
86'
|28
|пз
|Yassin Ben Balla
87'
Запасные
|1
|вр
|Мариус Функ
|15
|зщ
|Никола Стеванович
|45
|зщ
|Thomas Rausch
|8
|пз
|Тим Цивея
|30
|вр
|Александер Брунст
|41
|пз
|Филипп Зонн
|29
|нп
|Оскар Вильхельмссон
|36
|нп
|Андре Лайпольд
Главные тренеры
|Рюдигер Рем
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|22.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|15.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|6 : 1
|12.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|3 : 0
|08.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|10.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|29.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|3 : 0
|09.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 2
|19.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|16.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 0
|22.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|3 : 1