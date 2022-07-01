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Ингольштадт 04 - Дармштадт 98 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия), вместимость: 15800
01 Августа 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ингольштадт 04
Окончен
0 : 3
Дармштадт 98

  • 3'
    Маркус Понат
  • 43'
    Мерлин Рёль
  • 63'
    Патрик Шмидт
0'
45'
90'
  • 15'
    0:1
    Филлип Тиц
  • 42'
    0:2
    Тобиас Кемпе
  • 84'
    0:3
    Магнус Варминг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингольштадт 04 - Дармштадт 98, которое состоится 01 Августа 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Ауди Шпортпарк (Ингольштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ингольштадт 04
Ингольштадт
Дармштадт 98
Дармштадт
40ГерманияврМаркус Понат
22ГерманиязщМарсел Костли
5АвстриязщНико Антонич
17ГерманиязщCalvin Brackelmann
3ГерманиязщДоминик Франке
34ГерманияпзМерлин Рёль
21ГерманияпзТобиас Шрёк
87'
14ГанапзХанс Сарпей
61'
20СШАнпJalen Hawkins
77'
9ГерманиянпПатрик Шмидт
77'
27ГвинеянпМусса Думбуйя
87'
37ГерманиянпПаскаль Теструт
61'
7КосовопзВальмир Сулеймани
77'
31ГерманиянпJustin Butler
77'
23ГерманияпзДенис Линсмайер
87'
25ГерманиянпАриан Льюджики
87'
1ГерманияврМарсель Шуэн
4ГерманиязщКристоф Циммерман
5ГаназщПатрик Пфайффер
26ГерманиязщМаттиас Бадер
32ГерманиязщФабиан Холланд
23АлбанияпзКлаус Гясула
11ГерманияпзТобиас Кемпе
79'
6ГерманияпзМарвин Мехлем
79'
8ГерманияпзФабиан Шнелльхардт
87'
7ГанапзБрайдон Марвин Ману
63'
9ГерманиянпФиллип Тиц
86'
14ДаниянпМагнус Варминг
63'
19АвстриязщЭмир Карич
79'
17ГерманиязщФранк Ронштадт
79'
42ИталиянпФабио Торсиелло
86'
28ФранцияпзYassin Ben Balla
87'
Запасные
1ГерманияврМариус Функ
15СербиязщНикола Стеванович
45ГерманиязщThomas Rausch
8ГерманияпзТим Цивея
30ГерманияврАлександер Брунст
41ГерманияпзФилипп Зонн
29ШвециянпОскар Вильхельмссон
36ГерманиянпАндре Лайпольд
Главные тренеры
ГерманияРюдигер Рем
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
22.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Ингольштадт 040 : 2Дармштадт 98
15.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Дармштадт 986 : 1Ингольштадт 04
12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Ингольштадт 043 : 0Дармштадт 98
08.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Дармштадт 981 : 1Ингольштадт 04
10.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Дармштадт 981 : 1Ингольштадт 04
29.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Ингольштадт 043 : 0Дармштадт 98
09.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Ингольштадт 043 : 2Дармштадт 98
19.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 11 Дармштадт 980 : 1Ингольштадт 04
16.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 30 Дармштадт 982 : 0Ингольштадт 04
22.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 13 Ингольштадт 043 : 1Дармштадт 98

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