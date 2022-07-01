Магдебург - Айнтрахт Ф 01 Августа прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
01 Августа 2022 года в 21:46 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Окончен
0 : 4
- 7'Андреас Мюллер
- 80'Тим Зехельман
0'
45'
90'
- 4'0:1Даити Камада
- 31'0:2Йеспер Линдстрём
- 59'0:3Даити Камада
- 85'Кристиян Якич
- 90'0:4Лукас Аларио
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Августа 2022 года в 21:46 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Доминик Райман
|5
|зщ
|Джейми Лоуренс
|22
|зщ
|Тим Зехельман
|6
|пз
|Даниэль Эльфадли
32'
|13
|пз
|Коннор Кремпицки
|16
|пз
|Андреас Мюллер
|29
|пз
|Амара Конде
55'
|8
|пз
|Мориц-Брони Квартенг
|23
|пз
|Барыш-Фахри Атик
70'
|19
|нп
|Леон Белль Белль
|17
|нп
|Лео Шенца
55'
|25
|зщ
|Силас Гнака
32'
|37
|пз
|Тацуя Ито
55'
|10
|нп
|Джейсон Цека
55'
|15
|пз
|Омер Беяз
70'
|1
|вр
|Кевин Трапп
|18
|зщ
|Алмами Туре
|35
|зщ
|Тута
66'
|2
|зщ
|Эван Н'Дика
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
67'
|8
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Филип Костич
|27
|пз
|Марио Гётце
79'
|15
|нп
|Даити Камада
|29
|нп
|Йеспер Линдстрём
67'
|19
|нп
|Рафаэль Борре
74'
|20
|зщ
|Макото Хасебе
66'
|22
|пз
|Тимоти Чэндлер
67'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
67'
|21
|нп
|Лукас Аларио
74'
|6
|пз
|Кристиян Якич
79'
Запасные
|28
|вр
|Тим Босс
|27
|зщ
|Малком Какуталуа
|12
|зщ
|Белал Хальбуни
|20
|зщ
|Юлиан Рикман
|9
|нп
|Кай Брюнкер
|40
|вр
|Диант Рамай
|25
|зщ
|Кристофер Ленц
|17
|пз
|Себастьян Роде
|11
|нп
|Фарид Алиду
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|21.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 1 3 : 4