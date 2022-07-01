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Магдебург - Айнтрахт Ф 01 Августа прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
01 Августа 2022 года в 21:46 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Магдебург
Окончен
0 : 4
Айнтрахт Ф

  • 7'
    Андреас Мюллер
  • 80'
    Тим Зехельман
0'
45'
90'
  • 4'
    0:1
    Даити Камада
  • 31'
    0:2
    Йеспер Линдстрём
  • 59'
    0:3
    Даити Камада
  • 85'
    Кристиян Якич
  • 90'
    0:4
    Лукас Аларио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Августа 2022 года в 21:46 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ГерманияврДоминик Райман
5ГерманиязщДжейми Лоуренс
22ГерманиязщТим Зехельман
6ГерманияпзДаниэль Эльфадли
32'
13ГерманияпзКоннор Кремпицки
16ГерманияпзАндреас Мюллер
29ГерманияпзАмара Конде
55'
8ГерманияпзМориц-Брони Квартенг
23ТурцияпзБарыш-Фахри Атик
70'
19ГерманиянпЛеон Белль Белль
17БразилиянпЛео Шенца
55'
25Кот-д'ИвуарзщСилас Гнака
32'
37ЯпонияпзТацуя Ито
55'
10ГерманиянпДжейсон Цека
55'
15ТурцияпзОмер Беяз
70'
1ГерманияврКевин Трапп
18МализщАлмами Туре
35Бразилиязщ Тута
66'
2ФранциязщЭван Н'Дика
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
67'
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
10СербияпзФилип Костич
27ГерманияпзМарио Гётце
79'
15ЯпониянпДаити Камада
29ДаниянпЙеспер Линдстрём
67'
19КолумбиянпРафаэль Борре
74'
20ЯпониязщМакото Хасебе
66'
22СШАпзТимоти Чэндлер
67'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
67'
21АргентинанпЛукас Аларио
74'
6ХорватияпзКристиян Якич
79'
Запасные
28ГерманияврТим Босс
27ГерманиязщМалком Какуталуа
12КанадазщБелал Хальбуни
20ГерманиязщЮлиан Рикман
9ГерманиянпКай Брюнкер
40ГерманияврДиант Рамай
25ГерманиязщКристофер Ленц
17ГерманияпзСебастьян Роде
11ГерманиянпФарид Алиду
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
21.08.2016 Кубок Германии 1-й раунд Магдебург1 : 1 3 : 4Айнтрахт Ф

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