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Уотфорд - Шеффилд Юнайтед 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
01 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Уотфорд
Окончен
1 : 0
Шеффилд Юнайтед

  • 25'
    Франсиско Сьерральта
  • 45+2'
    Том Клеверли
  • 49'
    Жуан Педро
  • 56'
    1:0
    Жуан Педро
  • 90+5'
    Хассан Камара
0'
45'
90'
  • 14'
    Киран Кларк
  • 24'
    Джон Флек
  • 90+2'
    Сандер Берге
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 01 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1АвстрияврДаниэль Бахман
15Северная ИрландиязщКрэйг Кэткарт
31ЧилизщФрансиско Сьерральта
27БельгиязщКристиан Кабазель
14Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
12ШвецияпзКен Сема
39ДР КонгопзЭдо Кайембе
8АнглияпзТом Клеверли
25НигериянпЭммануэль Деннис
23СенегалнпИсмаила Сарр
81'
10БразилиянпЖуан Педро
87'
9АлбаниянпРею Манай
81'
16АнглияпзДэн Гослинг
87'
18АнглияврУэсли Фодеринхэм
33УэльсзщРис Норрингтон-Дэвис
12ИрландиязщДжон Иган
26ИрландиязщКиран Кларк
68'
3ИрландиязщЭнда Стивенс
55'
2АнглиязщДжордж Балдок
4ШотландияпзДжон Флек
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
68'
8НорвегияпзСандер Берге
29ФранцияпзИлиман Ндиайе
78'
36АнглиянпДэниэл Джеббисон
68'
13АнглиязщМакс Лоу
55'
11ГерманияпзРеда Хадра
68'
23АнглияпзБен Осборн
68'
7АнглиянпРиан Брустер
68'
10АнглиянпБилли Шарп
78'
Запасные
26АнглияврБен Хамер
5НигериязщВиллиам Трост-Эконг
18КолумбияпзЯсер Асприлья
19Кот-д'ИвуарнпВакун Байо
2АнглиянпЖереми Нгакия
37ГерманияврДжордан Ямоа Амисса
34АнглиязщКайрон Гордон
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Шеффилд Юнайтед1 : 1Уотфорд
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Уотфорд0 : 0Шеффилд Юнайтед
28.04.2007 Англия - Премьер-лига Тур 36 Шеффилд Юнайтед1 : 0Уотфорд
28.11.2006 Англия - Премьер-лига Тур 15 Уотфорд0 : 1Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Миллуолл1 3
2
Повышение
Халл Сити1 3
3
Плей-офф за повышение
Бёрнли1 3
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс1 3
5
Плей-офф за повышение
Блэкпул1 3
6
Плей-офф за повышение
Кардифф Сити1 3
7 Уотфорд1 3
8 Вест Бромвич Альбион1 1
9 Ковентри Сити1 1
10 Суонси Сити1 1
11 Мидлсбро1 1
12 Ротерхэм Юнайтед1 1
13 Сандерленд1 1
14 Бирмингем Сити1 1
15 Лутон Таун1 1
16 Престон Норт Энд1 1
17 Уиган Атлетик1 1
18 Бристоль Сити1 0
19 Куинз Парк Рейнджерс1 0
20 Норвич Сити1 0
21 Рединг1 0
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун1 0
23
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед1 0
24
Зона вылета
Сток Сити1 0

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