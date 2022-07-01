Уотфорд - Шеффилд Юнайтед 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
01 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Окончен
1 : 0
- 25'Франсиско Сьерральта
- 45+2'Том Клеверли
- 49'Жуан Педро
- 56'1:0Жуан Педро
- 90+5'Хассан Камара
0'
45'
90'
- 14'Киран Кларк
- 24'Джон Флек
- 90+2'Сандер Берге
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 01 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Даниэль Бахман
|15
|зщ
|Крэйг Кэткарт
|31
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|14
|зщ
|Хассан Камара
|12
|пз
|Кен Сема
|39
|пз
|Эдо Кайембе
|8
|пз
|Том Клеверли
|25
|нп
|Эммануэль Деннис
|23
|нп
|Исмаила Сарр
81'
|10
|нп
|Жуан Педро
87'
|9
|нп
|Рею Манай
81'
|16
|пз
|Дэн Гослинг
87'
|18
|вр
|Уэсли Фодеринхэм
|33
|зщ
|Рис Норрингтон-Дэвис
|12
|зщ
|Джон Иган
|26
|зщ
|Киран Кларк
68'
|3
|зщ
|Энда Стивенс
55'
|2
|зщ
|Джордж Балдок
|4
|пз
|Джон Флек
|16
|пз
|Оливер Норвуд
68'
|8
|пз
|Сандер Берге
|29
|пз
|Илиман Ндиайе
78'
|36
|нп
|Дэниэл Джеббисон
68'
|13
|зщ
|Макс Лоу
55'
|11
|пз
|Реда Хадра
68'
|23
|пз
|Бен Осборн
68'
|7
|нп
|Риан Брустер
68'
|10
|нп
|Билли Шарп
78'
Запасные
|26
|вр
|Бен Хамер
|5
|зщ
|Виллиам Трост-Эконг
|18
|пз
|Ясер Асприлья
|19
|нп
|Вакун Байо
|2
|нп
|Жереми Нгакия
|37
|вр
|Джордан Ямоа Амисса
|34
|зщ
|Кайрон Гордон
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0
|28.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|28.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Миллуолл
|1
|3
| 2
Повышение
|Халл Сити
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкпул
|1
|3
| 6
Плей-офф за повышение
|Кардифф Сити
|1
|3
|7
|Уотфорд
|1
|3
|8
|Вест Бромвич Альбион
|1
|1
|9
|Ковентри Сити
|1
|1
|10
|Суонси Сити
|1
|1
|11
|Мидлсбро
|1
|1
|12
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|1
|13
|Сандерленд
|1
|1
|14
|Бирмингем Сити
|1
|1
|15
|Лутон Таун
|1
|1
|16
|Престон Норт Энд
|1
|1
|17
|Уиган Атлетик
|1
|1
|18
|Бристоль Сити
|1
|0
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|20
|Норвич Сити
|1
|0
|21
|Рединг
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|1
|0