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Ривер Плейт - Атлетико Сармьенто 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2022 года в 02:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур
Ривер Плейт
Атлетико Сармьенто

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Атлетико Сармьенто, которое состоится 01 Августа 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ривер Плейт
      Буэнос-Айрес
      Атлетико Сармьенто
      Хунин
      Главные тренеры
      АргентинаМарсело Гальярдо
      АргентинаИсраэль Алехандро Дамонте
      История личных встреч
      01.05.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 13 Атлетико Сармьенто0 : 7Ривер Плейт
      31.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 9 Атлетико Сармьенто1 : 2Ривер Плейт
      24.04.2017 Аргентина - Примера Тур 21 Ривер Плейт1 : 1Атлетико Сармьенто
      09.04.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 10 Ривер Плейт2 : 2Атлетико Сармьенто
      16.02.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 1 Атлетико Сармьенто1 : 4Ривер Плейт
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Атлетико Тукуман10 22
      2 Химнасия и Эсгрима11 21
      3 Аргентинос Хуниорс11 20
      4 Расинг А10 18
      5 Годой-Крус11 18
      6 Унион10 18
      7 Уракан11 17
      8 Сан-Лоренсо10 16
      9 Платенсе9 16
      10 Ньюэллс Олд Бойз11 16
      11 Ривер Плейт10 15
      12 Бока Хуниорс10 15
      13 Банфилд11 14
      14 Патронато10 14
      15 Росарио Сентраль10 14
      16 Колон10 13
      17 Дефенса и Хустисия10 13
      18 Тигре10 12
      19 Арсенал Саранди10 12
      20 Эстудиантес11 12
      21 Атлетико Сармьенто9 10
      22 Велес Сарсфилд11 9
      23 Барракас Сентраль9 9
      24 Тальерес10 9
      25 Индепендьенте9 8
      26 Сентраль Кордова10 8
      27 Ланус10 6
      28 Альдосиви10 5

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