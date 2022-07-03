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Ред Булл Брагантино - Жувентуде 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия), вместимость: 17724
01 Августа 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 20-й тур
Ред Булл Брагантино
Окончен
1 : 0
Жувентуде

  • 28'
    1:0
    Элио Жунио
  • 45+1'
    Лео Ортис
0'
45'
90'
  • 32'
    Бруно Назарио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Жувентуде, которое состоится 01 Августа 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Жувентуде
Кашиас-ду-Сул
18Бразилиявр Клейтон
13Бразилиязщ Адерлан
75'
3БразилиязщЛео Ортис
21Бразилиязщ Натан
36БразилиязщЛуан Кандиду
23Бразилияпз Раул
8БразилияпзЛукас Эвангелиста
25БразилияпзБруно Прашедес
65'
11БразилияпзЭлио Жунио
75'
7Бразилиянп Артуржинью
88'
17ВенесуэланпХан Карлос Уртадо
64'
35БразилиянпГабриэль Новаэс
64'
27БразилиянпMarcos Vinicios Lopes Moura
65'
34ЭквадорзщХосе Уртадо
75'
28БразилиянпКарлос Эдуардо
75'
14АргентиназщКевин Ломонасо
88'
31Бразилиявр Сезар
2БразилиязщРодриго Алвес
73'
4БразилиязщТалиссон Келвен
28БразилиязщПауло Миранда
6БразилиязщВиллиам Матеус
96БразилиязщПауло Энрике
16Бразилияпз Жадсон
46'
22БразилияпзБруно Назарио
78'
25Бразилияпз Марлон
62'
7Бразилиянп Капишаба
73'
80ПарагвайнпИсидро Питта
33БразилияпзAnderson Leite Morais
46'
23Южная Кореяпз Шико
62'
20БразилиязщОнтиласи де Мораэс
73'
63БразилиянпВитор Габриэл
73'
58Бразилиянп Эдиньо
78'
Запасные
40Бразилиявр Лукау
6Бразилиязщ Рамон
2ЭквадорзщLeonardo Javier Realpe Montaño
32УругвайпзЭмилиано Мартинес
5Бразилияпз Жадсом
30БразилиянпМигел Силвейра
20БразилиянпBruno Nunes de Barros
21БразилияврВильям Ассман
44БразилиязщИгор Ногейра
50БразилияпзЮри Оливейра
11ПарагвайнпОскар Руис
99БразилиянпVitor Benedito Leque da Silva
Главные тренеры
БразилияМаурисио Барбиери
БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
История личных встреч
12.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 1 Жувентуде2 : 2Ред Булл Брагантино
01.12.2021 Бразилия - Серия А Тур 35 Жувентуде1 : 0Ред Булл Брагантино
14.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 16 Ред Булл Брагантино1 : 2Жувентуде
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1 Палмейрас20126233-144270,0
2 Коринтианс20115425-193863,3
3 Флуминенсе19104529-203459,6
4 Атлетико Паранаэнсе20104625-203456,7
5 Фламенго20103730-193355,0
6 Интернасьонал2089330-203355,0
7 Атлетико Минейро2088427-233253,3
8 Ред Булл Брагантино2086631-233050,0
9 Сантос1968522-162645,6
10 Сан-Паулу20511428-252643,3
11 Гояс2067722-252541,7
12 Ботафого20731019-252440,0
13 Америка Минейро20731016-232440,0
14 Сеара2059621-212440,0
15 Коритиба20641022-312236,7
16 Аваи20631121-332135,0
17
Зона вылета
Куяба20551014-212033,3
18
Зона вылета
Форталеза20461016-231830,0
19
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе20451119-321728,3
20
Зона вылета
Жувентуде20371016-331626,7

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