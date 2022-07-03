Ред Булл Брагантино - Жувентуде 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия), вместимость: 17724
01 Августа 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 20-й тур
Окончен
1 : 0
- 28'1:0Элио Жунио
- 45+1'Лео Ортис
0'
45'
90'
- 32'Бруно Назарио
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Жувентуде, которое состоится 01 Августа 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Жувентуде
Кашиас-ду-Сул
|18
|вр
|Клейтон
|13
|зщ
|Адерлан
75'
|3
|зщ
|Лео Ортис
|21
|зщ
|Натан
|36
|зщ
|Луан Кандиду
|23
|пз
|Раул
|8
|пз
|Лукас Эвангелиста
|25
|пз
|Бруно Прашедес
65'
|11
|пз
|Элио Жунио
75'
|7
|нп
|Артуржинью
88'
|17
|нп
|Хан Карлос Уртадо
64'
|35
|нп
|Габриэль Новаэс
64'
|27
|нп
|Marcos Vinicios Lopes Moura
65'
|34
|зщ
|Хосе Уртадо
75'
|28
|нп
|Карлос Эдуардо
75'
|14
|зщ
|Кевин Ломонасо
88'
|31
|вр
|Сезар
|2
|зщ
|Родриго Алвес
73'
|4
|зщ
|Талиссон Келвен
|28
|зщ
|Пауло Миранда
|6
|зщ
|Виллиам Матеус
|96
|зщ
|Пауло Энрике
|16
|пз
|Жадсон
46'
|22
|пз
|Бруно Назарио
78'
|25
|пз
|Марлон
62'
|7
|нп
|Капишаба
73'
|80
|нп
|Исидро Питта
|33
|пз
|Anderson Leite Morais
46'
|23
|пз
|Шико
62'
|20
|зщ
|Онтиласи де Мораэс
73'
|63
|нп
|Витор Габриэл
73'
|58
|нп
|Эдиньо
78'
Запасные
|40
|вр
|Лукау
|6
|зщ
|Рамон
|2
|зщ
|Leonardo Javier Realpe Montaño
|32
|пз
|Эмилиано Мартинес
|5
|пз
|Жадсом
|30
|нп
|Мигел Силвейра
|20
|нп
|Bruno Nunes de Barros
|21
|вр
|Вильям Ассман
|44
|зщ
|Игор Ногейра
|50
|пз
|Юри Оливейра
|11
|нп
|Оскар Руис
|99
|нп
|Vitor Benedito Leque da Silva
Главные тренеры
|Маурисио Барбиери
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
История личных встреч
|12.04.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 1
|2 : 2
|01.12.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|14.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|33-14
|42
|70,0
|2
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|25-19
|38
|63,3
|3
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29-20
|34
|59,6
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25-20
|34
|56,7
|5
|Фламенго
|20
|10
|3
|7
|30-19
|33
|55,0
|6
|Интернасьонал
|20
|8
|9
|3
|30-20
|33
|55,0
|7
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27-23
|32
|53,3
|8
|Ред Булл Брагантино
|20
|8
|6
|6
|31-23
|30
|50,0
|9
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22-16
|26
|45,6
|10
|Сан-Паулу
|20
|5
|11
|4
|28-25
|26
|43,3
|11
|Гояс
|20
|6
|7
|7
|22-25
|25
|41,7
|12
|Ботафого
|20
|7
|3
|10
|19-25
|24
|40,0
|13
|Америка Минейро
|20
|7
|3
|10
|16-23
|24
|40,0
|14
|Сеара
|20
|5
|9
|6
|21-21
|24
|40,0
|15
|Коритиба
|20
|6
|4
|10
|22-31
|22
|36,7
|16
|Аваи
|20
|6
|3
|11
|21-33
|21
|35,0
| 17
Зона вылета
|Куяба
|20
|5
|5
|10
|14-21
|20
|33,3
| 18
Зона вылета
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16-23
|18
|30,0
| 19
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|20
|4
|5
|11
|19-32
|17
|28,3
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|20
|3
|7
|10
|16-33
|16
|26,7