Шериф - Виктория Пльзень 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
02 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Окончен
1 : 2
- 10'Патрик Кпозо
- 28'Габи Кики
- 31'Разак Абалора
- 37'1:0Рашид Аканби
- 79'Рашид Аканби
0'
45'
90'
- 22'Лукаш Калвах
- 41'1:1Томаш Хоры
- 50'Лукаш Гейда
- 55'1:2Павел Буха
- 78'Ян Копиц
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Виктория Пльзень, которое состоится 02 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
|40
|вр
|Разак Абалора
|2
|зщ
|Патрик Кпозо
|6
|зщ
|Степан Раделич
|15
|зщ
|Габи Кики
|42
|зщ
|Ренан Гедес
|10
|пз
|Седрик Бадоло
|18
|пз
|Мусса Куабу
|22
|пз
|Реги Лушкья
72'
|61
|нп
|Рашид Аканби
89'
|9
|нп
|Кай Теян
|28
|нп
|Пернамбуку
|30
|пз
|Яннис-Фивос Ботос
72'
|7
|пз
|Абу Уаттара
89'
|36
|вр
|Индржих Станек
|24
|зщ
|Милан Гавел
|2
|зщ
|Лукаш Гейда
|4
|зщ
|Лудек Перница
|18
|пз
|Джон Москера
75'
|23
|пз
|Лукаш Калвах
|20
|пз
|Павел Буха
90+2'
|7
|пз
|Ян Сикора
|10
|пз
|Ян Копиц
|15
|нп
|Томаш Хоры
66'
|9
|нп
|Ян Климент
75'
|33
|нп
|Рене Дедич
66'
|44
|зщ
|Либор Голик
75'
|11
|нп
|Матей Труса
75'
|5
|пз
|Кристи Кёсе
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Дмитрий Челядник
|33
|вр
|Сергей Пащенко
|19
|зщ
|Серафим Кожокари
|4
|зщ
|Эрон
|41
|зщ
|Стефанос Эвангелу
|16
|зщ
|Кестон Джульен
|17
|пз
|Салифу Мудасиру
|16
|вр
|Мартин Едличка
|13
|вр
|Мариан Тврдонь
|35
|зщ
|Филип Каша
|26
|зщ
|Филип Чигак
|14
|зщ
|Радим Ржезник
|22
|пз
|Каду
|99
|пз
|Моду Н'Диайе
|6
|пз
|Вацлав Пиларж
Главные тренеры
|Степан Томас
|Михал Билек
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 2
| Левадия
Викингур Р
|1 : 6
Предварительный раунд - Финал
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
|0 : 1
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Пюник
ЧФР Клуж
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| Мальмё
Викингур Р
|3 : 2
|3 : 3
| Лудогорец
Сутьеска
|2 : 0
|0 : 1
| Балкани
Жальгирис
|1 : 1
|1 : 0 ДВ
| Нью-Сейнтс
Линфилд
|1 : 0
|2 : 0 ДВ
| Лех П
Карабах
|1 : 0
|5 : 1
| Шэмрок Роверс
Хайбернианс
|3 : 0
|0 : 0
| Шкупи
Линкольн
|3 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Тобол
Ференцварош
|0 : 0
|5 : 1
| ХИК
Рижская футбольная школа
|1 : 0
|2 : 1 4 : 5
| Будё-Глимт
КИ Клаксвик
|3 : 0
|3 : 1
| Дюделанж
Тирана
|1 : 0
|1 : 2
| Зриньски
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
| Марибор
Шахтёр С
|0 : 0
|0 : 2
| Слован Бр
Динамо Бт
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Цюрих
|3 : 2
|2 : 2 ДВ
| Пюник
Дюделанж
|0 : 1
|1 : 4
| Жальгирис
Мальмё
|1 : 0
|0 : 2
| Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
|1 : 1
|1 : 1 3 : 4
| Лудогорец
Шэмрок Роверс
|3 : 0
|2 : 1
| Линфилд
Будё-Глимт
|1 : 0
|8 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Шкупи
|2 : 2
|0 : 1
| ХИК
Виктория Пльзень
|1 : 2
|5 : 0
| Маккаби Х
Олимпиакос
|1 : 1
|0 : 4
| Динамо К
Фенербахче
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Ференцварош
Слован Бр
|1 : 2
|1 : 4
| Марибор
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Виктория Пльзень
|1 : 2
|09.08
| Лудогорец
Динамо З
|02.08
|09.08
| Монако
ПСВ Эйндховен
|02.08
|09.08
| Юнион
Рейнджерс
|02.08
|09.08
| Бенфика
Мидтьюлланн
|02.08
|09.08
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ференцварош
|03.08
|09.08
| Будё-Глимт
Жальгирис
|03.08
|09.08
| Маккаби Х
Аполлон Л
|03.08
|09.08
| Динамо К
Штурм
|03.08
|09.08
| Црвена Звезда
Пюник
|03.08
|09.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| C02
C04
|16.08
|23.08
| C05
C03
|16.08
|23.08
| C01
C06
|16.08
|23.08
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Трабзонспор
|16.08
|23.08
| C08
C10
|16.08
|23.08
| C09
C07
|16.08
|23.08