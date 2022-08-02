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Шериф - Виктория Пльзень 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
02 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Шериф
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень

  • 10'
    Патрик Кпозо
  • 28'
    Габи Кики
  • 31'
    Разак Абалора
  • 37'
    1:0
    Рашид Аканби
  • 79'
    Рашид Аканби
0'
45'
90'
  • 22'
    Лукаш Калвах
  • 41'
    1:1
    Томаш Хоры
  • 50'
    Лукаш Гейда
  • 55'
    1:2
    Павел Буха
  • 78'
    Ян Копиц
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Виктория Пльзень, которое состоится 02 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
40ГанаврРазак Абалора
2ГаназщПатрик Кпозо
6Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
15КамерунзщГаби Кики
42БразилиязщРенан Гедес
10Буркина-ФасопзСедрик Бадоло
18МалипзМусса Куабу
22АлбанияпзРеги Лушкья
72'
61НигериянпРашид Аканби
89'
9НидерландынпКай Теян
28Бразилиянп Пернамбуку
30ГрецияпзЯннис-Фивос Ботос
72'
7Буркина-ФасопзАбу Уаттара
89'
36ЧехияврИндржих Станек
24ЧехиязщМилан Гавел
2ЧехиязщЛукаш Гейда
4ЧехиязщЛудек Перница
18КолумбияпзДжон Москера
75'
23ЧехияпзЛукаш Калвах
20ЧехияпзПавел Буха
90+2'
7ЧехияпзЯн Сикора
10ЧехияпзЯн Копиц
15ЧехиянпТомаш Хоры
66'
9ЧехиянпЯн Климент
75'
33СловакиянпРене Дедич
66'
44ЧехиязщЛибор Голик
75'
11СловакиянпМатей Труса
75'
5АлбанияпзКристи Кёсе
90+2'
Запасные
1МолдавияврДмитрий Челядник
33МолдавияврСергей Пащенко
19МолдавиязщСерафим Кожокари
4Бразилиязщ Эрон
41ГрециязщСтефанос Эвангелу
16Тринидад и ТобагозщКестон Джульен
17ГанапзСалифу Мудасиру
16ЧехияврМартин Едличка
13СловакияврМариан Тврдонь
35ЧехиязщФилип Каша
26ЧехиязщФилип Чигак
14ЧехиязщРадим Ржезник
22Бразилияпз Каду
99СенегалпзМоду Н'Диайе
6ЧехияпзВацлав Пиларж
Главные тренеры
ХорватияСтепан Томас
ЧехияМихал Билек
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
1 : 2
Левадия
Викингур Р
1 : 6
Предварительный раунд - Финал
Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
0 : 1
1-й квалификационный раунд
Команда12
Пюник
ЧФР Клуж
0 : 0 2 : 2 3 : 4
Мальмё
Викингур Р
3 : 2 3 : 3
Лудогорец
Сутьеска
2 : 0 0 : 1
Балкани
Жальгирис
1 : 1 1 : 0 ДВ
Нью-Сейнтс
Линфилд
1 : 0 2 : 0 ДВ
Лех П
Карабах
1 : 0 5 : 1
Шэмрок Роверс
Хайбернианс
3 : 0 0 : 0
Шкупи
Линкольн
3 : 0 2 : 0
Команда12
Тобол
Ференцварош
0 : 0 5 : 1
ХИК
Рижская футбольная школа
1 : 0 2 : 1 4 : 5
Будё-Глимт
КИ Клаксвик
3 : 0 3 : 1
Дюделанж
Тирана
1 : 0 1 : 2
Зриньски
Шериф
0 : 0 1 : 0
Марибор
Шахтёр С
0 : 0 0 : 2
Слован Бр
Динамо Бт
0 : 0 1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Цюрих
3 : 2 2 : 2 ДВ
Пюник
Дюделанж
0 : 1 1 : 4
Жальгирис
Мальмё
1 : 0 0 : 2
Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
1 : 1 1 : 1 3 : 4
Лудогорец
Шэмрок Роверс
3 : 0 2 : 1
Линфилд
Будё-Глимт
1 : 0 8 : 0
Команда12
Динамо З
Шкупи
2 : 2 0 : 1
ХИК
Виктория Пльзень
1 : 2 5 : 0
Маккаби Х
Олимпиакос
1 : 1 0 : 4
Динамо К
Фенербахче
0 : 0 1 : 2 ДВ
Ференцварош
Слован Бр
1 : 2 1 : 4
Марибор
Шериф
0 : 0 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Виктория Пльзень
1 : 2 09.08
Лудогорец
Динамо З
02.0809.08
Монако
ПСВ Эйндховен
02.0809.08
Юнион
Рейнджерс
02.0809.08
Бенфика
Мидтьюлланн
02.0809.08
Команда12
Карабах
Ференцварош
03.0809.08
Будё-Глимт
Жальгирис
03.0809.08
Маккаби Х
Аполлон Л
03.0809.08
Динамо К
Штурм
03.0809.08
Црвена Звезда
Пюник
03.0809.08
Раунд плей-офф
Команда12
C02
C04
16.0823.08
C05
C03
16.0823.08
C01
C06
16.0823.08
Команда12
Копенгаген
Трабзонспор
16.0823.08
C08
C10
16.0823.08
C09
C07
16.0823.08

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