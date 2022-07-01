Лудогорец - Динамо З 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
02 Августа 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция);
Окончен
1 : 2
- 22'1:2Бернард Текпетей
- 60'Бернард Текпетей
- 65'Оливье Вердон
- 74'Кирилл Десподов
0'
45'
90'
- 6'0:1Дино Перич
- 9'0:2Сержио Падт
- 42'Йосип Мишич
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Динамо З, которое состоится 02 Августа 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Динамо З
Загреб, Хорватия
|1
|вр
|Сержио Падт
46'
|3
|зщ
|Антон Недялков
|24
|зщ
|Оливье Вердон
|32
|зщ
|Игорь Пластун
|4
|зщ
|Сисиньо
|95
|пз
|Каули
46'
|6
|пз
|Якуб Пётровский
|82
|пз
|Иван Йорданов
|73
|нп
|Рик
79'
|19
|нп
|Пьерос Сотириу
79'
|37
|нп
|Бернард Текпетей
73'
|12
|вр
|Симон Слуга
46'
|64
|пз
|Доминик Янков
46'
|11
|нп
|Кирилл Десподов
73'
|90
|нп
|Спас Делев
79'
|9
|нп
|Игор Тьяго
79'
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|55
|зщ
|Дино Перич
|6
|зщ
|Расмус Лауритсен
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|14
|пз
|Роберт Любичич
|7
|пз
|Лука Иванушец
46'
|5
|пз
|Ариян Адеми
|27
|пз
|Йосип Мишич
|10
|пз
|Мартин Батурина
86'
|99
|нп
|Мислав Оршич
71'
|18
|нп
|Йосип Дрмич
60'
|77
|нп
|Дарио Шпикич
46'
|9
|нп
|Бруно Петкович
60'
|70
|нп
|Лука Менало
71'
|4
|зщ
|Бошко Шутало
86'
Запасные
|67
|вр
|Дамьян Христов
|14
|зщ
|Дэнни Групер
|5
|зщ
|Георги Терзиев
|21
|зщ
|Жан Карничник
|10
|нп
|Матиас Тиссера
|33
|вр
|Иван Невистич
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|66
|зщ
|Эмир Дилавер
|2
|зщ
|Садех Мохаррами
|3
|зщ
|Даниэл Штефуль
|12
|пз
|Петар Бочкай
|24
|пз
|Марко Толич
|20
|нп
|Антонио Марин
Главные тренеры
|Анте Шимунджа
|Анте Чачич
История личных встреч
|12.12.2013
|Лига Европы
|Группа B. Тур 6
|1 : 2
|03.10.2013
|Лига Европы
|Группа B. Тур 2
|3 : 0
|25.07.2012
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|3 : 2
|18.07.2012
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|1 : 1
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 2
| Левадия
Викингур Р
|1 : 6
Предварительный раунд - Финал
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
|0 : 1
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Пюник
ЧФР Клуж
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| Мальмё
Викингур Р
|3 : 2
|3 : 3
| Лудогорец
Сутьеска
|2 : 0
|0 : 1
| Балкани
Жальгирис
|1 : 1
|1 : 0 ДВ
| Нью-Сейнтс
Линфилд
|1 : 0
|2 : 0 ДВ
| Лех П
Карабах
|1 : 0
|5 : 1
| Шэмрок Роверс
Хайбернианс
|3 : 0
|0 : 0
| Шкупи
Линкольн
|3 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Тобол
Ференцварош
|0 : 0
|5 : 1
| ХИК
Рижская футбольная школа
|1 : 0
|2 : 1 4 : 5
| Будё-Глимт
КИ Клаксвик
|3 : 0
|3 : 1
| Дюделанж
Тирана
|1 : 0
|1 : 2
| Зриньски
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
| Марибор
Шахтёр С
|0 : 0
|0 : 2
| Слован Бр
Динамо Бт
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Цюрих
|3 : 2
|2 : 2 ДВ
| Пюник
Дюделанж
|0 : 1
|1 : 4
| Жальгирис
Мальмё
|1 : 0
|0 : 2
| Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
|1 : 1
|1 : 1 3 : 4
| Лудогорец
Шэмрок Роверс
|3 : 0
|2 : 1
| Линфилд
Будё-Глимт
|1 : 0
|8 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Шкупи
|2 : 2
|0 : 1
| ХИК
Виктория Пльзень
|1 : 2
|5 : 0
| Маккаби Х
Олимпиакос
|1 : 1
|0 : 4
| Динамо К
Фенербахче
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Ференцварош
Слован Бр
|1 : 2
|1 : 4
| Марибор
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Виктория Пльзень
|1 : 2
|09.08
| Лудогорец
Динамо З
|1 : 2
|09.08
| Монако
ПСВ Эйндховен
|02.08
|09.08
| Юнион
Рейнджерс
|02.08
|09.08
| Бенфика
Мидтьюлланн
|02.08
|09.08
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ференцварош
|03.08
|09.08
| Будё-Глимт
Жальгирис
|03.08
|09.08
| Маккаби Х
Аполлон Л
|03.08
|09.08
| Динамо К
Штурм
|03.08
|09.08
| Црвена Звезда
Пюник
|03.08
|09.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| C02
C04
|16.08
|23.08
| C05
C03
|16.08
|23.08
| C01
C06
|16.08
|23.08
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Трабзонспор
|16.08
|23.08
| C08
C10
|16.08
|23.08
| C09
C07
|16.08
|23.08