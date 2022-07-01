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Лудогорец - Динамо З 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
02 Августа 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция);
Лудогорец
Окончен
1 : 2
Динамо З

  • 22'
    1:2
    Бернард Текпетей
  • 60'
    Бернард Текпетей
  • 65'
    Оливье Вердон
  • 74'
    Кирилл Десподов
0'
45'
90'
  • 6'
    0:1
    Дино Перич
  • 9'
    0:2
    Сержио Падт
  • 42'
    Йосип Мишич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Динамо З, которое состоится 02 Августа 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Динамо З
Загреб, Хорватия
1НидерландыврСержио Падт
46'
3БолгариязщАнтон Недялков
24БенинзщОливье Вердон
32УкраиназщИгорь Пластун
4Болгариязщ Сисиньо
95Бразилияпз Каули
46'
6ПольшапзЯкуб Пётровский
82БолгарияпзИван Йорданов
73Бразилиянп Рик
79'
19КипрнпПьерос Сотириу
79'
37ГананпБернард Текпетей
73'
12ХорватияврСимон Слуга
46'
64БолгарияпзДоминик Янков
46'
11БолгариянпКирилл Десподов
73'
90БолгариянпСпас Делев
79'
9БразилиянпИгор Тьяго
79'
40ХорватияврДоминик Ливакович
55ХорватиязщДино Перич
6ДаниязщРасмус Лауритсен
13Северная МакедониязщСтефан Ристовски
14АвстрияпзРоберт Любичич
7ХорватияпзЛука Иванушец
46'
5Северная МакедонияпзАриян Адеми
27ХорватияпзЙосип Мишич
10ХорватияпзМартин Батурина
86'
99ХорватиянпМислав Оршич
71'
18ШвейцариянпЙосип Дрмич
60'
77ХорватиянпДарио Шпикич
46'
9ХорватиянпБруно Петкович
60'
70Босния и ГерцеговинанпЛука Менало
71'
4ХорватиязщБошко Шутало
86'
Запасные
67БолгарияврДамьян Христов
14ИзраильзщДэнни Групер
5БолгариязщГеорги Терзиев
21СловениязщЖан Карничник
10АргентинанпМатиас Тиссера
33ХорватияврИван Невистич
1ХорватияврДаниэль Загорац
66АвстриязщЭмир Дилавер
2ИранзщСадех Мохаррами
3ХорватиязщДаниэл Штефуль
12ХорватияпзПетар Бочкай
24ХорватияпзМарко Толич
20ХорватиянпАнтонио Марин
Главные тренеры
СловенияАнте Шимунджа
ХорватияАнте Чачич
История личных встреч
12.12.2013 Лига Европы Группа B. Тур 6 Динамо З1 : 2Лудогорец
03.10.2013 Лига Европы Группа B. Тур 2 Лудогорец3 : 0Динамо З
25.07.2012 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Динамо З3 : 2Лудогорец
18.07.2012 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Лудогорец1 : 1Динамо З
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
1 : 2
Левадия
Викингур Р
1 : 6
Предварительный раунд - Финал
Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
0 : 1
1-й квалификационный раунд
Команда12
Пюник
ЧФР Клуж
0 : 0 2 : 2 3 : 4
Мальмё
Викингур Р
3 : 2 3 : 3
Лудогорец
Сутьеска
2 : 0 0 : 1
Балкани
Жальгирис
1 : 1 1 : 0 ДВ
Нью-Сейнтс
Линфилд
1 : 0 2 : 0 ДВ
Лех П
Карабах
1 : 0 5 : 1
Шэмрок Роверс
Хайбернианс
3 : 0 0 : 0
Шкупи
Линкольн
3 : 0 2 : 0
Команда12
Тобол
Ференцварош
0 : 0 5 : 1
ХИК
Рижская футбольная школа
1 : 0 2 : 1 4 : 5
Будё-Глимт
КИ Клаксвик
3 : 0 3 : 1
Дюделанж
Тирана
1 : 0 1 : 2
Зриньски
Шериф
0 : 0 1 : 0
Марибор
Шахтёр С
0 : 0 0 : 2
Слован Бр
Динамо Бт
0 : 0 1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Цюрих
3 : 2 2 : 2 ДВ
Пюник
Дюделанж
0 : 1 1 : 4
Жальгирис
Мальмё
1 : 0 0 : 2
Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
1 : 1 1 : 1 3 : 4
Лудогорец
Шэмрок Роверс
3 : 0 2 : 1
Линфилд
Будё-Глимт
1 : 0 8 : 0
Команда12
Динамо З
Шкупи
2 : 2 0 : 1
ХИК
Виктория Пльзень
1 : 2 5 : 0
Маккаби Х
Олимпиакос
1 : 1 0 : 4
Динамо К
Фенербахче
0 : 0 1 : 2 ДВ
Ференцварош
Слован Бр
1 : 2 1 : 4
Марибор
Шериф
0 : 0 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Виктория Пльзень
1 : 2 09.08
Лудогорец
Динамо З
1 : 2 09.08
Монако
ПСВ Эйндховен
02.0809.08
Юнион
Рейнджерс
02.0809.08
Бенфика
Мидтьюлланн
02.0809.08
Команда12
Карабах
Ференцварош
03.0809.08
Будё-Глимт
Жальгирис
03.0809.08
Маккаби Х
Аполлон Л
03.0809.08
Динамо К
Штурм
03.0809.08
Црвена Звезда
Пюник
03.0809.08
Раунд плей-офф
Команда12
C02
C04
16.0823.08
C05
C03
16.0823.08
C01
C06
16.0823.08
Команда12
Копенгаген
Трабзонспор
16.0823.08
C08
C10
16.0823.08
C09
C07
16.0823.08

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