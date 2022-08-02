Юнион - Рейнджерс 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия), вместимость: 12500
02 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Окончен
2 : 0
- 27'1:0Тедди Теума
- 76'2:0Данте Ванзейр
- 80'Сенне Линен
0'
45'
90'
- 39'Джеймс Сэндс
- 74'Коннор Голдсон
- 79'Бен Дэвис
- 90+1'Том Лоуренс
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Рейнджерс, которое состоится 02 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
|49
|вр
|Антони Морис
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|26
|зщ
|Росс Сайкс
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|8
|пз
|Лазар Амани
|17
|пз
|Тедди Теума
90+2'
|20
|пз
|Сенне Линен
|94
|нп
|Лоик Лапуссен
|13
|нп
|Данте Ванзейр
90+2'
|11
|нп
|Саймон Адингра
85'
|29
|пз
|Ильес Зиани
85'
|19
|зщ
|Гийом Франсуа
90+2'
|23
|пз
|Кэмерон Пуэртас
90+2'
|33
|вр
|Джон Маклафлин
|31
|зщ
|Борна Баришич
67'
|6
|зщ
|Коннор Голдсон
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|19
|пз
|Джеймс Сэндс
|71
|пз
|Малик Тилльман
77'
|8
|пз
|Райан Джек
67'
|4
|пз
|Джон Ландстрем
|18
|пз
|Глен Камара
|17
|пз
|Рабби Матондо
77'
|9
|нп
|Антонио-Мирко Колак
|3
|зщ
|Рыдван Йылмаз
67'
|26
|зщ
|Бен Дэвис
67'
|23
|пз
|Скотт Райт
77'
|11
|нп
|Том Лоуренс
77'
Запасные
|14
|вр
|Йоахим Имбрехтс
|21
|вр
|Лукас Пирар
|3
|зщ
|Виктор Боне
|85
|зщ
|Арно Дони
|28
|зщ
|Коки Матида
|6
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|35
|пз
|Натан Хёйгевелде
|28
|вр
|Робби Маккрори
|1
|вр
|Аллан Макгрегор
|44
|зщ
|Адам Дивайн
|43
|зщ
|Леон Кинг
|37
|пз
|Скотт Эрфилд
|10
|пз
|Стивен Дэвис
|30
|нп
|Фэшн Сакала
Главные тренеры
|Карел Герартс
|Джованни ван Бронкхорст
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 2
| Левадия
Викингур Р
|1 : 6
Предварительный раунд - Финал
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
|0 : 1
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Пюник
ЧФР Клуж
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| Мальмё
Викингур Р
|3 : 2
|3 : 3
| Лудогорец
Сутьеска
|2 : 0
|0 : 1
| Балкани
Жальгирис
|1 : 1
|1 : 0 ДВ
| Нью-Сейнтс
Линфилд
|1 : 0
|2 : 0 ДВ
| Лех П
Карабах
|1 : 0
|5 : 1
| Шэмрок Роверс
Хайбернианс
|3 : 0
|0 : 0
| Шкупи
Линкольн
|3 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Тобол
Ференцварош
|0 : 0
|5 : 1
| ХИК
Рижская футбольная школа
|1 : 0
|2 : 1 4 : 5
| Будё-Глимт
КИ Клаксвик
|3 : 0
|3 : 1
| Дюделанж
Тирана
|1 : 0
|1 : 2
| Зриньски
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
| Марибор
Шахтёр С
|0 : 0
|0 : 2
| Слован Бр
Динамо Бт
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Цюрих
|3 : 2
|2 : 2 ДВ
| Пюник
Дюделанж
|0 : 1
|1 : 4
| Жальгирис
Мальмё
|1 : 0
|0 : 2
| Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
|1 : 1
|1 : 1 3 : 4
| Лудогорец
Шэмрок Роверс
|3 : 0
|2 : 1
| Линфилд
Будё-Глимт
|1 : 0
|8 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Шкупи
|2 : 2
|0 : 1
| ХИК
Виктория Пльзень
|1 : 2
|5 : 0
| Маккаби Х
Олимпиакос
|1 : 1
|0 : 4
| Динамо К
Фенербахче
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Ференцварош
Слован Бр
|1 : 2
|1 : 4
| Марибор
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Виктория Пльзень
|1 : 2
|09.08
| Лудогорец
Динамо З
|1 : 2
|09.08
| Монако
ПСВ Эйндховен
|1 : 1
|09.08
| Юнион
Рейнджерс
|2 : 0
|09.08
| Бенфика
Мидтьюлланн
|02.08
|09.08
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ференцварош
|03.08
|09.08
| Будё-Глимт
Жальгирис
|03.08
|09.08
| Маккаби Х
Аполлон Л
|03.08
|09.08
| Динамо К
Штурм
|03.08
|09.08
| Црвена Звезда
Пюник
|03.08
|09.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| C02
C04
|16.08
|23.08
| C05
C03
|16.08
|23.08
| C01
C06
|16.08
|23.08
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Трабзонспор
|16.08
|23.08
| C08
C10
|16.08
|23.08
| C09
C07
|16.08
|23.08