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Юнион - Рейнджерс 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия), вместимость: 12500
02 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Юнион
Окончен
2 : 0
Рейнджерс

  • 27'
    1:0
    Тедди Теума
  • 76'
    2:0
    Данте Ванзейр
  • 80'
    Сенне Линен
0'
45'
90'
  • 39'
    Джеймс Сэндс
  • 74'
    Коннор Голдсон
  • 79'
    Бен Дэвис
  • 90+1'
    Том Лоуренс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Рейнджерс, которое состоится 02 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
49ЛюксембургврАнтони Морис
44БельгиязщСибе ван дер Хейден
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
26АнглиязщРосс Сайкс
2НидерландызщБарт Ниувкоп
8Кот-д'ИвуарпзЛазар Амани
17МальтапзТедди Теума
90+2'
20БельгияпзСенне Линен
94МадагаскарнпЛоик Лапуссен
13БельгиянпДанте Ванзейр
90+2'
11Кот-д'ИвуарнпСаймон Адингра
85'
29БельгияпзИльес Зиани
85'
19БельгиязщГийом Франсуа
90+2'
23ШвейцарияпзКэмерон Пуэртас
90+2'
33ШотландияврДжон Маклафлин
31ХорватиязщБорна Баришич
67'
6АнглиязщКоннор Голдсон
2АнглиязщДжеймс Тавернье
19СШАпзДжеймс Сэндс
71СШАпзМалик Тилльман
77'
8ШотландияпзРайан Джек
67'
4АнглияпзДжон Ландстрем
18ФинляндияпзГлен Камара
17УэльспзРабби Матондо
77'
9ХорватиянпАнтонио-Мирко Колак
3ТурциязщРыдван Йылмаз
67'
26АнглиязщБен Дэвис
67'
23ШотландияпзСкотт Райт
77'
11УэльснпТом Лоуренс
77'
Запасные
14ШвецияврЙоахим Имбрехтс
21БельгияврЛукас Пирар
3БельгиязщВиктор Боне
85БельгиязщАрно Дони
28ЯпониязщКоки Матида
6НидерландыпзУссама Эль-Аззузи
35БельгияпзНатан Хёйгевелде
28ШотландияврРобби Маккрори
1ШотландияврАллан Макгрегор
44ШотландиязщАдам Дивайн
43ШотландиязщЛеон Кинг
37КанадапзСкотт Эрфилд
10Северная ИрландияпзСтивен Дэвис
30ЗамбиянпФэшн Сакала
Главные тренеры
БельгияКарел Герартс
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
1 : 2
Левадия
Викингур Р
1 : 6
Предварительный раунд - Финал
Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
0 : 1
1-й квалификационный раунд
Команда12
Пюник
ЧФР Клуж
0 : 0 2 : 2 3 : 4
Мальмё
Викингур Р
3 : 2 3 : 3
Лудогорец
Сутьеска
2 : 0 0 : 1
Балкани
Жальгирис
1 : 1 1 : 0 ДВ
Нью-Сейнтс
Линфилд
1 : 0 2 : 0 ДВ
Лех П
Карабах
1 : 0 5 : 1
Шэмрок Роверс
Хайбернианс
3 : 0 0 : 0
Шкупи
Линкольн
3 : 0 2 : 0
Команда12
Тобол
Ференцварош
0 : 0 5 : 1
ХИК
Рижская футбольная школа
1 : 0 2 : 1 4 : 5
Будё-Глимт
КИ Клаксвик
3 : 0 3 : 1
Дюделанж
Тирана
1 : 0 1 : 2
Зриньски
Шериф
0 : 0 1 : 0
Марибор
Шахтёр С
0 : 0 0 : 2
Слован Бр
Динамо Бт
0 : 0 1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Цюрих
3 : 2 2 : 2 ДВ
Пюник
Дюделанж
0 : 1 1 : 4
Жальгирис
Мальмё
1 : 0 0 : 2
Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
1 : 1 1 : 1 3 : 4
Лудогорец
Шэмрок Роверс
3 : 0 2 : 1
Линфилд
Будё-Глимт
1 : 0 8 : 0
Команда12
Динамо З
Шкупи
2 : 2 0 : 1
ХИК
Виктория Пльзень
1 : 2 5 : 0
Маккаби Х
Олимпиакос
1 : 1 0 : 4
Динамо К
Фенербахче
0 : 0 1 : 2 ДВ
Ференцварош
Слован Бр
1 : 2 1 : 4
Марибор
Шериф
0 : 0 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Виктория Пльзень
1 : 2 09.08
Лудогорец
Динамо З
1 : 2 09.08
Монако
ПСВ Эйндховен
1 : 1 09.08
Юнион
Рейнджерс
2 : 0 09.08
Бенфика
Мидтьюлланн
02.0809.08
Команда12
Карабах
Ференцварош
03.0809.08
Будё-Глимт
Жальгирис
03.0809.08
Маккаби Х
Аполлон Л
03.0809.08
Динамо К
Штурм
03.0809.08
Црвена Звезда
Пюник
03.0809.08
Раунд плей-офф
Команда12
C02
C04
16.0823.08
C05
C03
16.0823.08
C01
C06
16.0823.08
Команда12
Копенгаген
Трабзонспор
16.0823.08
C08
C10
16.0823.08
C09
C07
16.0823.08

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