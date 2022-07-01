Монако - ПСВ Эйндховен 02 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Всё, прозвучал финальный свисток! «Монако» и «ПСВ Эйндховен» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграли вничью — 1:1! Благодаря голу Вермана в первом тайме гости вышли вперёд, но ближе к концовке матча хозяева ушли от поражения — Дисаси отличился. Головин провёл на поле 75 минут, но результативными действиями не отметился. Ровно через неделю, 9 августа, команды проведут ответную встречу. А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+3' Сумели гости отодвинуть игру от своих ворот, но хозяева не желают надолго оставаться без мяча.

90+1' Пять минут итальянский арбитр компенсировал ко времени второго тайма.

89' Йоей Верман И ещё одно предупреждение в составе «ПСВ». Верман к забитому голу добавил ещё и карточку.

89' Как опасно! Фофана пришёл в штрафную «ПСВ», выиграл верх и пробил головой — в штангу!

88' «Монако» даёт концовку! «ПСВ» обороняется низким блоком.

87' Эрик Гутьеррес Гутьеррес получил жёлтую карточку, грубо встретив соперника.

86' Обиспо получил небольшое повреждение, но не спешит подниматься с газона. Врачи приглашены на поле.

84' Софьян Диоп Диоп заменил Бен-Йеддера.

82' «Монако» на волне успеха продолжает атаковать. Мартинша вывели на удар с линии штрафной — блокирована попытка!

80' 1:1 Аксель Дисаси ГОЛ! Помог хозяевам стандарт! Прошла высокая подача в штрафную «ПСВ», Дисаси принял мяч у линии вратарской, откуда направил мяч в угол ворот!

79' Старается «Монако» добавить агрессии в атаке, но пока ничего не получается. А время летит!

77' Марко ван Гинкел И ещё одна перестановка в составе «ПСВ». Ван Гинкел — вместо Сангаре.

76' Брил Эмболо Головин на сегодня своё отбегал. Эмболо заменил россиянина.

76' Желсон Мартинш Мартинш — вместо Фолланда.

75' Ксави Симонс Симонс заменил Сайбари.

75' Фредрик Оппегорд Оппегорд вошёл в игру, заменив Мвене.

74' Гакпо на левом краю продавил защитника, ворвался в штрафную хозяев, выкатил мяч на 11-метровую отметку, но Сайбари после ложного замаха пробил мимо цели!

72' Дьятта неаккуратно сыграл в отборе, сбив соперника на фланге. Ещё одна атака «Монако» прошла вхолостую.

70' Право на угловой получили гости. Гакпо доставил мяч в штрафную, отскок получился на Обиспо, но его удар получился по центру ворот, где и находился голкипер.

68' Крепин Дьятта Минамино отправился отдыхать. Дьятта вышел освежить линию атаки «Монако».

67' Исмаил Якобс Якобс за грубое нарушение правил получил заслуженный «горчичник».

66' Головин привычно взялся за подачу от углового флажка, но оборона гостей справилась и с этим стандартным розыгрышем.

64' Минамино получил повреждение, но всё же предпринял попытку прессинга вратаря, который успел выбить мяч подальше от ворот.

62' Эрик Гутьеррес Ещё и Тиль заменён в составе «ПСВ». Гутьеррес появился на поле.

61' Андре Рамальо Рамальо заменил захромавшего Макса.

60' Бен-Йеддер продолжать брать игру на себя. На этот раз капитан «Монако» решился на удар с дальней дистанции — намного выше ворот.

58' Бен-Йеддер ушёл на правый фланг атаки, откуда выполнил навес в штрафную «ПСВ», Фолланд опередил защитника, но головой пробил мимо створа.

57' Бен-Йеддер пробивал из пределов штрафной, но чуть раньше судья зафиксировал офсайд.

55' Подросли скорости после перерыва. Хорошими атаками обмениваются команды.

53' Вандерсон справа здорово вырезал на дальнюю штангу, но партнёры поздно поняли задумку партнёра!

52' Опасный ответ «ПСВ»! Макс слева прострелил на дальнюю штангу, Тиль замыкал в касание, но не попал в угол ворот!

50' Какой шанс упущен монегасками! Минамино классно открылся под заброс из глубины за спины защитникам, принял мяч в штрафной и пробил низом — в метре от штанги!

48' Фолланд покатил мяч в штрафную «ПСВ», где Бен-Йеддер забрался в положение «вне игры».

46' Возобновилась встреча! Второй тайм!

45+2' Судья отправил команды на перерыв! В первом тайме «Монако» в атаке выглядел интереснее соперника, но всё же не так остро, чтобы оборона «ПСВ» дрогнула. Могла стартовая 45-минутка остаться и без забитых мячей, но гости смогли одну из редких атак завершить прицельным ударом — на 38-й минуте Верман отличился с передачи де Йонга, 0:1. Ждём начало второй половины матча!

45+1' Две минуты главный арбитр добавил ко времени первого тайма.

44' «ПСВ» в концовке тайма сосредоточился на позиционной обороне.

42' Головин нашёл у линии штрафной Фолланда, который уже пытался протолкнуть мяч на Бен-Йеддера, но того коллективно «скушали».

40' Головин вырезал кросс в район дальней штанги, но Минамино при ударе уже тянулся к мячу в подкате — получилось неопасно.

38' 0:1 Йоей Верман ГОЛ! Де Йонг принял мяч в центре штрафной, поставив корпус защитнику, после чего сделал аккуратную скидку на радиус, откуда набежавший Верман пробил точно в угол ворот!

37' Головин обострил атаку «Монако» на левом фланге, но продвинуться в чужую штрафную хозяевам не удалось.

35' Тиль ворвался в штрафную «Монако», но свисток арбитра остановил атаку — положение «вне игры» зафиксировано.

33' Не будет пенальти! Мяч попал в прижатую руку защитника «ПСВ»! Справедливое решение!

32' Фофана в касание пробивал из-за штрафной, а мяч попал в руку Тезе! Пошли споры с арбитром, который в итоге отправился к монитору! Пенальти?

30' Хитро хозяева разыграли штрафной! Головин вместо удара покатил мяч в штрафную, Бен-Йеддер от лицевой простреливал во вратарскую, но на пути оказался защитник «ПСВ»!

28' Макс поддержал атаку «ПСВ» левым флангом, выполнил кросс в штрафную, но монегаски надёжно сработали в обороне.

26' Матазо грубо встретил Сангаре, забыв, видимо, про свою жёлтую карточку. Обошлось для полузащитника «Монако».

25' Провели гости позиционную атаку, но так и не смогли обострить ситуацию у ворот Нюбеля.

23' Довели голландцы свою атаку до удара в сторону ворот, но мяч в створ не полетел.

21' Перешла игра ещё ближе к центру поля. «Монако» отдал мяч сопернику.

18' Минамино взял игру на себя, прошёл до радиуса штрафной, но удар с ходу получился откровенно плохим — в сторону от ворот.

16' «ПСВ», получив мяч под контроль, не спешит выходить в атаку, а «Монако», в свою очередь не идёт в прессинг.

14' Всё глубже гости вынуждены садиться в оборону. Хозяева кружат на подступах к чужой штрафной.

12' Головин теперь от угла поля выполнил высокую подачу в штрафную, но и тут монегаскам не удалось создать момент у ворот.

10' Головин разогнал ещё одну атаку по центру, но потерял мяч на подходе к штрафной «ПСВ».

8' Хозяева на первых минутах больше владеют мячом. Гости готовы к игре вторым номером.

6' Фофана пришёл в штрафную «ПСВ» на розыгрыш стандартного положения, выбрал хорошую позицию и пробил головой — Бенитес на месте.

5' Головин по центру разогнал атаку «Монако», но не успел избавиться от мяча, получив по ногам.

3' Элиот Матазо Быстрая жёлтая карточка! Матазо за срыв перспективной гостевой атаки нарвался на предупреждение.

1' Дан свисток к началу матча! «ПСВ» разыграл мяч с центра поля.