Бенфика - Мидтьюлланн 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
2-й тайм
4 : 1
- 16'1:0Гонсалу Рамуш
- 22'Николас Отаменди
- 33'2:0Гонсалу Рамуш
- 40'3:0Энцо Фернандес
- 61'4:0Гонсалу Рамуш
- 76'Морато
0'
45'
90'
- 77'4:1Пионе Систо
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Мидтьюлланн, которое состоится 02 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|91
|зщ
|Морато
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|2
|зщ
|Мораес Жилберто
|20
|пз
|Жоау Мариу
|13
|пз
|Энцо Фернандес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|7
|нп
|Давид Нерес
|88
|нп
|Гонсалу Рамуш
79'
|27
|нп
|Рафаэл Силва
78'
|39
|нп
|Энрике Араужу
78'
|9
|нп
|Роман Яремчук
79'
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|73
|зщ
|Жуниньо
|28
|зщ
|Эрик Святченко
|14
|зщ
|Хенрик Далсгор
|44
|зщ
|Николас Дюр
62'
|6
|зщ
|Йоэль Андерссон
67'
|35
|пз
|Шарлес
79'
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|7
|пз
|Пионе Систо
|36
|пз
|Андерс Дрейер
46'
|9
|нп
|Сори Каба
67'
|18
|пз
|Эдвард Чилуфя
46'
|29
|зщ
|Паулиньо
62'
|17
|зщ
|Мадс Тюхосен
67'
|11
|пз
|Густав Исаксен
67'
|19
|пз
|Крис Куаку
79'
Запасные
|77
|вр
|Элтон Лейте
|34
|зщ
|Андре Алмейда
|6
|зщ
|Александр Бах
|66
|зщ
|Антониу Силва
|5
|зщ
|Ян Вертонген
|55
|пз
|Паулу Бернарду
|22
|пз
|Шикинью
|28
|пз
|Юлиан Вайгль
|33
|нп
|Петар Муса
|96
|нп
|Диегу Морейра
|31
|вр
|Давид Оустед
|30
|вр
|Марк Нманди Угбо
|55
|зщ
|Виктор Бак-Йенсен
|4
|зщ
|Стефан Гартенманн
|26
|зщ
|Пабло Ортис
|20
|пз
|Вальдемар Андреасен
|53
|нп
|Виктор Линн
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Бо Хенриксен
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 2
| Левадия
Викингур Р
|1 : 6
Предварительный раунд - Финал
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
|0 : 1
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Пюник
ЧФР Клуж
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| Мальмё
Викингур Р
|3 : 2
|3 : 3
| Лудогорец
Сутьеска
|2 : 0
|0 : 1
| Балкани
Жальгирис
|1 : 1
|1 : 0 ДВ
| Нью-Сейнтс
Линфилд
|1 : 0
|2 : 0 ДВ
| Лех П
Карабах
|1 : 0
|5 : 1
| Шэмрок Роверс
Хайбернианс
|3 : 0
|0 : 0
| Шкупи
Линкольн
|3 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Тобол
Ференцварош
|0 : 0
|5 : 1
| ХИК
Рижская футбольная школа
|1 : 0
|2 : 1 4 : 5
| Будё-Глимт
КИ Клаксвик
|3 : 0
|3 : 1
| Дюделанж
Тирана
|1 : 0
|1 : 2
| Зриньски
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
| Марибор
Шахтёр С
|0 : 0
|0 : 2
| Слован Бр
Динамо Бт
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Цюрих
|3 : 2
|2 : 2 ДВ
| Пюник
Дюделанж
|0 : 1
|1 : 4
| Жальгирис
Мальмё
|1 : 0
|0 : 2
| Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
|1 : 1
|1 : 1 3 : 4
| Лудогорец
Шэмрок Роверс
|3 : 0
|2 : 1
| Линфилд
Будё-Глимт
|1 : 0
|8 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Шкупи
|2 : 2
|0 : 1
| ХИК
Виктория Пльзень
|1 : 2
|5 : 0
| Маккаби Х
Олимпиакос
|1 : 1
|0 : 4
| Динамо К
Фенербахче
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Ференцварош
Слован Бр
|1 : 2
|1 : 4
| Марибор
Шериф
|0 : 0
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Виктория Пльзень
|1 : 2
|09.08
| Лудогорец
Динамо З
|1 : 2
|09.08
| Монако
ПСВ Эйндховен
|1 : 1
|09.08
| Юнион
Рейнджерс
|2 : 0
|09.08
| Бенфика
Мидтьюлланн
|02.08
|09.08
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ференцварош
|03.08
|09.08
| Будё-Глимт
Жальгирис
|03.08
|09.08
| Маккаби Х
Аполлон Л
|03.08
|09.08
| Динамо К
Штурм
|03.08
|09.08
| Црвена Звезда
Пюник
|03.08
|09.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| C02
C04
|16.08
|23.08
| C05
C03
|16.08
|23.08
| C01
C06
|16.08
|23.08
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Трабзонспор
|16.08
|23.08
| C08
C10
|16.08
|23.08
| C09
C07
|16.08
|23.08