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Бенфика - Мидтьюлланн 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Бенфика
2-й тайм
4 : 1
Мидтьюлланн

  • 16'
    1:0
    Гонсалу Рамуш
  • 22'
    Николас Отаменди
  • 33'
    2:0
    Гонсалу Рамуш
  • 40'
    3:0
    Энцо Фернандес
  • 61'
    4:0
    Гонсалу Рамуш
  • 76'
    Морато
0'
45'
90'
  • 77'
    4:1
    Пионе Систо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Мидтьюлланн, которое состоится 02 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
99ГрецияврОдиссеас Влаходимос
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
91Бразилиязщ Морато
30АргентиназщНиколас Отаменди
2БразилиязщМораес Жилберто
20ПортугалияпзЖоау Мариу
13АргентинапзЭнцо Фернандес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
7БразилиянпДавид Нерес
88ПортугалиянпГонсалу Рамуш
79'
27ПортугалиянпРафаэл Силва
78'
39ПортугалиянпЭнрике Араужу
78'
9УкраинанпРоман Яремчук
79'
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
73Бразилиязщ Жуниньо
28ДаниязщЭрик Святченко
14ДаниязщХенрик Далсгор
44ДаниязщНиколас Дюр
62'
6ШвециязщЙоэль Андерссон
67'
35Бразилияпз Шарлес
79'
24ДанияпзОливер Сёренсен
7ДанияпзПионе Систо
36ДанияпзАндерс Дрейер
46'
9ГвинеянпСори Каба
67'
18ЗамбияпзЭдвард Чилуфя
46'
29Бразилиязщ Паулиньо
62'
17ДаниязщМадс Тюхосен
67'
11ДанияпзГустав Исаксен
67'
19Кот-д'ИвуарпзКрис Куаку
79'
Запасные
77БразилияврЭлтон Лейте
34ПортугалиязщАндре Алмейда
6ДаниязщАлександр Бах
66ПортугалиязщАнтониу Силва
5БельгиязщЯн Вертонген
55ПортугалияпзПаулу Бернарду
22Португалияпз Шикинью
28ГерманияпзЮлиан Вайгль
33ХорватиянпПетар Муса
96ПортугалиянпДиегу Морейра
31ДанияврДавид Оустед
30НигерияврМарк Нманди Угбо
55ДаниязщВиктор Бак-Йенсен
4ДаниязщСтефан Гартенманн
26КолумбиязщПабло Ортис
20ДанияпзВальдемар Андреасен
53ДаниянпВиктор Линн
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
ДанияБо Хенриксен
Турнирная таблица
Предварительный раунд - 1/2 финала
Ла Фиорита
Интер Клуб Эскальдес
1 : 2
Левадия
Викингур Р
1 : 6
Предварительный раунд - Финал
Интер Клуб Эскальдес
Викингур Р
0 : 1
1-й квалификационный раунд
Команда12
Пюник
ЧФР Клуж
0 : 0 2 : 2 3 : 4
Мальмё
Викингур Р
3 : 2 3 : 3
Лудогорец
Сутьеска
2 : 0 0 : 1
Балкани
Жальгирис
1 : 1 1 : 0 ДВ
Нью-Сейнтс
Линфилд
1 : 0 2 : 0 ДВ
Лех П
Карабах
1 : 0 5 : 1
Шэмрок Роверс
Хайбернианс
3 : 0 0 : 0
Шкупи
Линкольн
3 : 0 2 : 0
Команда12
Тобол
Ференцварош
0 : 0 5 : 1
ХИК
Рижская футбольная школа
1 : 0 2 : 1 4 : 5
Будё-Глимт
КИ Клаксвик
3 : 0 3 : 1
Дюделанж
Тирана
1 : 0 1 : 2
Зриньски
Шериф
0 : 0 1 : 0
Марибор
Шахтёр С
0 : 0 0 : 2
Слован Бр
Динамо Бт
0 : 0 1 : 2 ДВ
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Цюрих
3 : 2 2 : 2 ДВ
Пюник
Дюделанж
0 : 1 1 : 4
Жальгирис
Мальмё
1 : 0 0 : 2
Мидтьюлланн
АЕК Ларнака
1 : 1 1 : 1 3 : 4
Лудогорец
Шэмрок Роверс
3 : 0 2 : 1
Линфилд
Будё-Глимт
1 : 0 8 : 0
Команда12
Динамо З
Шкупи
2 : 2 0 : 1
ХИК
Виктория Пльзень
1 : 2 5 : 0
Маккаби Х
Олимпиакос
1 : 1 0 : 4
Динамо К
Фенербахче
0 : 0 1 : 2 ДВ
Ференцварош
Слован Бр
1 : 2 1 : 4
Марибор
Шериф
0 : 0 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Виктория Пльзень
1 : 2 09.08
Лудогорец
Динамо З
1 : 2 09.08
Монако
ПСВ Эйндховен
1 : 1 09.08
Юнион
Рейнджерс
2 : 0 09.08
Бенфика
Мидтьюлланн
02.0809.08
Команда12
Карабах
Ференцварош
03.0809.08
Будё-Глимт
Жальгирис
03.0809.08
Маккаби Х
Аполлон Л
03.0809.08
Динамо К
Штурм
03.0809.08
Црвена Звезда
Пюник
03.0809.08
Раунд плей-офф
Команда12
C02
C04
16.0823.08
C05
C03
16.0823.08
C01
C06
16.0823.08
Команда12
Копенгаген
Трабзонспор
16.0823.08
C08
C10
16.0823.08
C09
C07
16.0823.08

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