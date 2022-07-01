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Кембридж Юнайтед - Миллуолл 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Эбби (Кембридж, Англия), вместимость: 9617
02 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Главный судья: Чарльз Брейкспир (Суррей, Англия)
Кембридж Юнайтед
Окончен
1 : 0
Миллуолл

  • 59'
    1:0
    Лиам О'Нил
  • 77'
    Сайку Джаннех
0'
45'
90'
  • 31'
    Джордж Ханимэн
  • 61'
    Джордж Ханимэн
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кембридж Юнайтед - Миллуолл, которое состоится 02 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Эбби (Кембридж, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кембридж Юнайтед
Кембридж
Миллуолл
Лондон
25АнглияврУильям Менньон
2АнглиязщДжордж Уильямс
46'
16АнглиязщДжено Ибсен Росси
5АнглиязщГрег Тейлор
3АнглиязщБрэндон Хонстроп
8АнглияпзЛиам О'Нил
75'
22АнглияпзЛьюис Симпер
75'
18АнглияпзШилоу Трейси
68'
14АнглияпзДжек Ланкестер
17АнглияпзСайку Джаннех
9АнглиянпДжо Айронсайд
64'
15АнглиязщДжабрил Окедина
46'
10АнглиянпСэм Смит
64'
7АнглияпзДжеймс Бропи
68'
4АнглияпзПол Дигби
75'
27АнглияпзБен Уорман
75'
1АнглияврДжордж Лонг
4АнглиязщShaun Hutchinson
15АнглиязщCharlie Cresswell
3ШотландиязщМюррей Уоллес
64'
2ИрландияпзДэнни Макнамара
18АнглияпзRyan Leonard
64'
6АнглияпзДжордж Эванс
23Северная ИрландияпзДжордж Сэвилл
39АнглиянпДжордж Ханимэн
9УэльснпTom Bradshaw
5'
20АнглиянпMason Bennett
25АнглиянпИсаак Олаоф
5'90'
11АнглиязщScott Malone
64'
14АнглияпзТайлер Бари
64'
5АнглиязщДжейк Купер
90'
История личных встреч
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Миллуолл3 : 1Кембридж Юнайтед

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