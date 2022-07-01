Кембридж Юнайтед - Миллуолл 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Эбби (Кембридж, Англия), вместимость: 9617
02 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Главный судья: Чарльз Брейкспир (Суррей, Англия)
Окончен
1 : 0
- 59'1:0Лиам О'Нил
- 77'Сайку Джаннех
0'
45'
90'
- 31'Джордж Ханимэн
- 61'Джордж Ханимэн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кембридж Юнайтед - Миллуолл, которое состоится 02 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Эбби (Кембридж, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кембридж Юнайтед
Кембридж
Миллуолл
Лондон
|25
|вр
|Уильям Менньон
|2
|зщ
|Джордж Уильямс
46'
|16
|зщ
|Джено Ибсен Росси
|5
|зщ
|Грег Тейлор
|3
|зщ
|Брэндон Хонстроп
|8
|пз
|Лиам О'Нил
75'
|22
|пз
|Льюис Симпер
75'
|18
|пз
|Шилоу Трейси
68'
|14
|пз
|Джек Ланкестер
|17
|пз
|Сайку Джаннех
|9
|нп
|Джо Айронсайд
64'
|15
|зщ
|Джабрил Окедина
46'
|10
|нп
|Сэм Смит
64'
|7
|пз
|Джеймс Бропи
68'
|4
|пз
|Пол Дигби
75'
|27
|пз
|Бен Уорман
75'
|1
|вр
|Джордж Лонг
|4
|зщ
|Shaun Hutchinson
|15
|зщ
|Charlie Cresswell
|3
|зщ
|Мюррей Уоллес
64'
|2
|пз
|Дэнни Макнамара
|18
|пз
|Ryan Leonard
64'
|6
|пз
|Джордж Эванс
|23
|пз
|Джордж Сэвилл
|39
|нп
|Джордж Ханимэн
|9
|нп
|Tom Bradshaw
5'
|20
|нп
|Mason Bennett
|25
|нп
|Исаак Олаоф
5'90'
|11
|зщ
|Scott Malone
64'
|14
|пз
|Тайлер Бари
64'
|5
|зщ
|Джейк Купер
90'
История личных встреч
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1