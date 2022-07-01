Росарио Сентраль - Сентраль Кордова 02 Августа прямая трансляция
02 Августа 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росарио Сентраль - Сентраль Кордова, которое состоится 02 Августа 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Росарио Сентраль
Росарио
Сентраль Кордова
Сантьяго-дель-Эстеро
Главные тренеры
|Леандро Даниэль Сомоса
|Серхио Габриэль Рондина
История личных встреч
|04.03.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 5
|0 : 1
|29.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 9
|2 : 4
|28.03.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 7
|2 : 2
|02.12.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Атлетико Тукуман
|10
|22
|2
|Химнасия и Эсгрима
|11
|21
|3
|Аргентинос Хуниорс
|11
|20
|4
|Расинг А
|11
|19
|5
|Годой-Крус
|11
|18
|6
|Унион
|10
|18
|7
|Патронато
|11
|17
|8
|Платенсе
|10
|17
|9
|Уракан
|11
|17
|10
|Сан-Лоренсо
|10
|16
|11
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|16
|12
|Ривер Плейт
|11
|15
|13
|Бока Хуниорс
|11
|15
|14
|Банфилд
|11
|14
|15
|Росарио Сентраль
|10
|14
|16
|Колон
|10
|13
|17
|Тигре
|11
|13
|18
|Атлетико Сармьенто
|10
|13
|19
|Дефенса и Хустисия
|10
|13
|20
|Арсенал Саранди
|10
|12
|21
|Эстудиантес
|11
|12
|22
|Барракас Сентраль
|10
|10
|23
|Велес Сарсфилд
|11
|9
|24
|Тальерес
|10
|9
|25
|Индепендьенте
|9
|8
|26
|Сентраль Кордова
|10
|8
|27
|Альдосиви
|11
|8
|28
|Ланус
|11
|6