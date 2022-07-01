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Росарио Сентраль - Сентраль Кордова 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур
Росарио Сентраль
Сентраль Кордова

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росарио Сентраль - Сентраль Кордова, которое состоится 02 Августа 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Росарио Сентраль
      Росарио
      Сентраль Кордова
      Сантьяго-дель-Эстеро
      Главные тренеры
      АргентинаЛеандро Даниэль Сомоса
      АргентинаСерхио Габриэль Рондина
      История личных встреч
      04.03.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 5 Сентраль Кордова0 : 1Росарио Сентраль
      29.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 9 Сентраль Кордова2 : 4Росарио Сентраль
      28.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 7 Росарио Сентраль2 : 2Сентраль Кордова
      02.12.2019 Аргентина - Примера Тур 15 Сентраль Кордова1 : 1Росарио Сентраль
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Атлетико Тукуман10 22
      2 Химнасия и Эсгрима11 21
      3 Аргентинос Хуниорс11 20
      4 Расинг А11 19
      5 Годой-Крус11 18
      6 Унион10 18
      7 Патронато11 17
      8 Платенсе10 17
      9 Уракан11 17
      10 Сан-Лоренсо10 16
      11 Ньюэллс Олд Бойз11 16
      12 Ривер Плейт11 15
      13 Бока Хуниорс11 15
      14 Банфилд11 14
      15 Росарио Сентраль10 14
      16 Колон10 13
      17 Тигре11 13
      18 Атлетико Сармьенто10 13
      19 Дефенса и Хустисия10 13
      20 Арсенал Саранди10 12
      21 Эстудиантес11 12
      22 Барракас Сентраль10 10
      23 Велес Сарсфилд11 9
      24 Тальерес10 9
      25 Индепендьенте9 8
      26 Сентраль Кордова10 8
      27 Альдосиви11 8
      28 Ланус11 6

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