Сантос - Флуминенсе 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия), вместимость: 16798
02 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 20-й тур
2-й тайм, 90'
2 : 2
- 16'1:0Луис Фелипе
- 265'Гилерме Камашо65'Мадсон
- 86'2:2Маркос Леонардо
0'
45'
90'
- 65'Кайо Паулиста
- 71'1:1Пауло Энрике Гансо
- 72'1:2Хон Арьяс
- 82'Андре Триндаде
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Флуминенсе, которое состоится 02 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сантос
Сантус
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
|34
|вр
|Пауло
|13
|зщ
|Мадсон
|33
|зщ
|Майкон
|2
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Фелипе Жонатан
|29
|пз
|Гилерме Камашо
79'
|25
|пз
|Винисиус Заносело
79'
|21
|пз
|Лукас Барбоза
|7
|пз
|Карлос Санчес
62'
|30
|нп
|Лукас Брага
|9
|нп
|Маркос Леонардо
|6
|пз
|Сандри Роберто
62'
|14
|пз
|Родриго Фернандес
79'
|11
|нп
|Анжело
79'
|12
|вр
|Дейвсон Фабио
|2
|зщ
|Самуэл Шавьер
|33
|зщ
|Нино
|4
|зщ
|Луккас Кларо
46'
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Нонато
|37
|пз
|Матеус дос Сантос
|10
|пз
|Пауло Энрике Гансо
81'
|21
|пз
|Хон Арьяс
|70
|нп
|Кайо Паулиста
|14
|нп
|Херман Кано
|38
|пз
|Мартинелли
46'
|29
|зщ
|Дейвид
81'
Запасные
|22
|вр
|Жон
|28
|зщ
|Jair Paula da Cunha Filho
|32
|зщ
|Derick Fernando da Silva
|38
|пз
|Kevyson
|40
|пз
|Bruno Felipe de Oliveira
|17
|пз
|Винисиус
|8
|пз
|Джоян Хулио
|92
|нп
|Лео Баптистау
|15
|нп
|Брайян Ангуло
|1
|вр
|Маркос Фелипе
|6
|зщ
|Марио Пинейда
|31
|зщ
|Калегари
|15
|зщ
|Кристиано
|35
|пз
|Alexsander Cristhian Gomes da Costa
|20
|пз
|Яго Роша
|5
|пз
|Веллингтон
|11
|нп
|Мичел Араухо
|23
|нп
|John Kennedy Batista de Souza
|17
|нп
|Виллиан Гомес
Главные тренеры
|Фабиан Бустос
|Луис Карлос Лиска
|Фернандо Диниз Силва
История личных встреч
|09.04.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 1
|0 : 0
|28.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|2 : 0
|18.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
|22.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|25.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 18
|3 : 1
|27.09.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|03.05.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|27.10.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 31
|3 : 0
|14.06.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 12
|0 : 1
|15.08.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 20
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|33-14
|42
|70,0
|2
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|25-19
|38
|63,3
|3
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29-20
|34
|59,6
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25-20
|34
|56,7
|5
|Фламенго
|20
|10
|3
|7
|30-19
|33
|55,0
|6
|Интернасьонал
|20
|8
|9
|3
|30-20
|33
|55,0
|7
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27-23
|32
|53,3
|8
|Ред Булл Брагантино
|20
|8
|6
|6
|31-23
|30
|50,0
|9
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22-16
|26
|45,6
|10
|Сан-Паулу
|20
|5
|11
|4
|28-25
|26
|43,3
|11
|Гояс
|20
|6
|7
|7
|22-25
|25
|41,7
|12
|Ботафого
|20
|7
|3
|10
|19-25
|24
|40,0
|13
|Америка Минейро
|20
|7
|3
|10
|16-23
|24
|40,0
|14
|Сеара
|20
|5
|9
|6
|21-21
|24
|40,0
|15
|Коритиба
|20
|6
|4
|10
|22-31
|22
|36,7
|16
|Аваи
|20
|6
|3
|11
|21-33
|21
|35,0
| 17
Зона вылета
|Куяба
|20
|5
|5
|10
|14-21
|20
|33,3
| 18
Зона вылета
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16-23
|18
|30,0
| 19
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|20
|4
|5
|11
|19-32
|17
|28,3
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|20
|3
|7
|10
|16-33
|16
|26,7