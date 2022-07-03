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Сантос - Флуминенсе 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия), вместимость: 16798
02 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 20-й тур
Сантос
2-й тайм, 90'
2 : 2
Флуминенсе

  • 16'
    1:0
    Луис Фелипе
  • 2
    65'
    Гилерме Камашо
    65'
    Мадсон
  • 86'
    2:2
    Маркос Леонардо
0'
45'
90'
  • 65'
    Кайо Паулиста
  • 71'
    1:1
    Пауло Энрике Гансо
  • 72'
    1:2
    Хон Арьяс
  • 82'
    Андре Триндаде
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Флуминенсе, которое состоится 02 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сантос
Сантус
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
34Бразилиявр Пауло
13Бразилиязщ Мадсон
33Бразилиязщ Майкон
2БразилиязщЛуис Фелипе
3БразилиязщФелипе Жонатан
29БразилияпзГилерме Камашо
79'
25БразилияпзВинисиус Заносело
79'
21БразилияпзЛукас Барбоза
7УругвайпзКарлос Санчес
62'
30БразилиянпЛукас Брага
9БразилиянпМаркос Леонардо
6БразилияпзСандри Роберто
62'
14УругвайпзРодриго Фернандес
79'
11Бразилиянп Анжело
79'
12БразилияврДейвсон Фабио
2БразилиязщСамуэл Шавьер
33Бразилиязщ Нино
4БразилиязщЛуккас Кларо
46'
7Бразилияпз Андре Триндаде
8Бразилияпз Нонато
37БразилияпзМатеус дос Сантос
10БразилияпзПауло Энрике Гансо
81'
21КолумбияпзХон Арьяс
70БразилиянпКайо Паулиста
14АргентинанпХерман Кано
38Бразилияпз Мартинелли
46'
29Бразилиязщ Дейвид
81'
Запасные
22Бразилиявр Жон
28БразилиязщJair Paula da Cunha Filho
32БразилиязщDerick Fernando da Silva
38пз Kevyson
40БразилияпзBruno Felipe de Oliveira
17Бразилияпз Винисиус
8ЭквадорпзДжоян Хулио
92БразилиянпЛео Баптистау
15ЭквадорнпБрайян Ангуло
1БразилияврМаркос Фелипе
6ЭквадорзщМарио Пинейда
31Бразилиязщ Калегари
15Бразилиязщ Кристиано
35БразилияпзAlexsander Cristhian Gomes da Costa
20БразилияпзЯго Роша
5Бразилияпз Веллингтон
11УругвайнпМичел Араухо
23БразилиянпJohn Kennedy Batista de Souza
17Бразилиянп Виллиан Гомес
Главные тренеры
АргентинаФабиан Бустос
БразилияЛуис Карлос Лиска
БразилияФернандо Диниз Силва
История личных встреч
09.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 1 Флуминенсе0 : 0Сантос
28.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 23 Сантос2 : 0Флуминенсе
18.06.2021 Бразилия - Серия А Тур 4 Флуминенсе1 : 0Сантос
22.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 37 Сантос1 : 1Флуминенсе
25.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 18 Флуминенсе3 : 1Сантос
27.09.2019 Бразилия - Серия А Тур 21 Флуминенсе1 : 1Сантос
03.05.2019 Бразилия - Серия А Тур 2 Сантос2 : 1Флуминенсе
27.10.2018 Бразилия - Серия А Тур 31 Сантос3 : 0Флуминенсе
14.06.2018 Бразилия - Серия А Тур 12 Флуминенсе0 : 1Сантос
15.08.2017 Бразилия - Серия А Тур 20 Сантос0 : 0Флуминенсе
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1 Палмейрас20126233-144270,0
2 Коринтианс20115425-193863,3
3 Флуминенсе19104529-203459,6
4 Атлетико Паранаэнсе20104625-203456,7
5 Фламенго20103730-193355,0
6 Интернасьонал2089330-203355,0
7 Атлетико Минейро2088427-233253,3
8 Ред Булл Брагантино2086631-233050,0
9 Сантос1968522-162645,6
10 Сан-Паулу20511428-252643,3
11 Гояс2067722-252541,7
12 Ботафого20731019-252440,0
13 Америка Минейро20731016-232440,0
14 Сеара2059621-212440,0
15 Коритиба20641022-312236,7
16 Аваи20631121-332135,0
17
Зона вылета
Куяба20551014-212033,3
18
Зона вылета
Форталеза20461016-231830,0
19
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе20451119-321728,3
20
Зона вылета
Жувентуде20371016-331626,7

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