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Сиэтл Саундерс - Даллас 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Люмен Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
03 Августа 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сиэтл Саундерс
Даллас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Даллас, которое состоится 03 Августа 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Люмен Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Даллас
      Даллас
      Главные тренеры
      СШАБриан Шметцер
      ИспанияНико Мартинес Эстевес
      История личных встреч
      08.05.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 0Сиэтл Саундерс
      19.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас0 : 1Сиэтл Саундерс
      05.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 1Даллас
      02.12.2020 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/2 финала Сиэтл Саундерс1 : 0Даллас
      19.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Предварительный раунд Сиэтл Саундерс4 : 3 ДВДаллас
      19.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс0 : 0Даллас
      02.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 1Сиэтл Саундерс
      13.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 1Даллас
      19.03.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас3 : 0Сиэтл Саундерс
      16.10.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс4 : 0Даллас
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес21 45
      2 Филадельфия Юнион23 45
      3 Остин23 44
      4 Нью-Йорк Сити22 42
      5 Клёб де Фут Монреаль22 36
      6 Нью-Йорк Ред Буллз21 36
      7 Миннесота Юнайтед23 35
      8 Даллас23 35
      9 Реал Солт-Лейк23 34
      10 Нэшвилл23 32
      11 Портленд Тимберс23 31
      12 Лос-Анджелес Гэлакси22 30
      13 Орландо Сити23 30
      14 Коламбус Крю21 30
      15 Сиэтл Саундерс22 29
      16 Цинциннати23 29
      17 Чикаго Файр23 27
      18 Ванкувер Уайткэпс23 27
      19 Нью-Инглэнд Революшн22 27
      20 Шарлотт22 26
      21 Интер Майами22 26
      22 Хьюстон Динамо23 25
      23 Атланта Юнайтед22 25
      24 Колорадо Рэпидз21 24
      25 Торонто23 23
      26 Сан-Хосе Эртквейкс22 23
      27 Ди-Си Юнайтед21 21
      28 Спортинг Канзас-Сити24 20

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