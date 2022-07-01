Сиэтл Саундерс - Даллас 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Люмен Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
03 Августа 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Даллас, которое состоится 03 Августа 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Люмен Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
Даллас
Даллас
Главные тренеры
|Бриан Шметцер
|Нико Мартинес Эстевес
История личных встреч
|08.05.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|19.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|05.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|02.12.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/2 финала
|1 : 0
|19.10.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Предварительный раунд
|4 : 3 ДВ
|19.09.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|02.06.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|13.08.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|19.03.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|16.10.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|21
|45
|2
|Филадельфия Юнион
|23
|45
|3
|Остин
|23
|44
|4
|Нью-Йорк Сити
|22
|42
|5
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|36
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|36
|7
|Миннесота Юнайтед
|23
|35
|8
|Даллас
|23
|35
|9
|Реал Солт-Лейк
|23
|34
|10
|Нэшвилл
|23
|32
|11
|Портленд Тимберс
|23
|31
|12
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|30
|13
|Орландо Сити
|23
|30
|14
|Коламбус Крю
|21
|30
|15
|Сиэтл Саундерс
|22
|29
|16
|Цинциннати
|23
|29
|17
|Чикаго Файр
|23
|27
|18
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|27
|19
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|27
|20
|Шарлотт
|22
|26
|21
|Интер Майами
|22
|26
|22
|Хьюстон Динамо
|23
|25
|23
|Атланта Юнайтед
|22
|25
|24
|Колорадо Рэпидз
|21
|24
|25
|Торонто
|23
|23
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|23
|27
|Ди-Си Юнайтед
|21
|21
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|20