Коринтианс - Фламенго 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
03 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Фламенго, которое состоится 03 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коринтианс
Сан-Паулу, Бразилия
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Паулу Соуза
История личных встреч
|10.07.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|18.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|01.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|1 : 3
|14.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|18.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|1 : 5
|03.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|21.07.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|06.10.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 28
|0 : 3
|03.06.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
|19.11.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|3 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Эмелек
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Атлетико Паранаэнсе
Либертад
|2 : 1
|1 : 1
| Коринтианс
Бока Хуниорс
|0 : 0
|0 : 0 5 : 6
| Серро Портеньо
Палмейрас
|0 : 3
|5 : 0
|Команда
|1
|2
| Тальерес
Колон
|1 : 1
|0 : 2
| Депортес Толима
Фламенго
|0 : 1
|7 : 1
| Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
|1 : 0
|0 : 0
| Форталеза
Эстудиантес
|1 : 1
|3 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коринтианс
Фламенго
|03.08
|10.08
| Атлетико Минейро
Палмейрас
|04.08
|10.08
|Команда
|1
|2
| Велес Сарсфилд
Тальерес
|04.08
|10.08
| Атлетико Паранаэнсе
Эстудиантес
|05.08
|10.08
1/2 финала
|Команда
|1
|2
|31.08
|07.09
|Команда
|1
|2
|31.08
|07.09
Финал
|29.10