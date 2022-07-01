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Коринтианс - Фламенго 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 65807
03 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч
Коринтианс
Фламенго

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Фламенго, которое состоится 03 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео Кимика Арена (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коринтианс
      Сан-Паулу, Бразилия
      Фламенго
      Рио-де-Жанейро, Бразилия
      Главные тренеры
      ПортугалияВитор Перейра
      ПортугалияПаулу Соуза
      История личных встреч
      10.07.2022 Бразилия - Серия А Тур 16 Коринтианс1 : 0Фламенго
      18.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Фламенго1 : 0Коринтианс
      01.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 14 Коринтианс1 : 3Фламенго
      14.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 36 Фламенго2 : 1Коринтианс
      18.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 17 Коринтианс1 : 5Фламенго
      03.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 30 Фламенго4 : 1Коринтианс
      21.07.2019 Бразилия - Серия А Тур 11 Коринтианс1 : 1Фламенго
      06.10.2018 Бразилия - Серия А Тур 28 Коринтианс0 : 3Фламенго
      03.06.2018 Бразилия - Серия А Тур 9 Фламенго1 : 0Коринтианс
      19.11.2017 Бразилия - Серия А Тур 36 Фламенго3 : 0Коринтианс
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Команда12
      Эмелек
      Атлетико Минейро
      		1 : 1 1 : 0
      Атлетико Паранаэнсе
      Либертад
      		2 : 1 1 : 1
      Коринтианс
      Бока Хуниорс
      		0 : 0 0 : 0 5 : 6
      Серро Портеньо
      Палмейрас
      		0 : 3 5 : 0
      Команда12
      Тальерес
      Колон
      		1 : 1 0 : 2
      Депортес Толима
      Фламенго
      		0 : 1 7 : 1
      Велес Сарсфилд
      Ривер Плейт
      		1 : 0 0 : 0
      Форталеза
      Эстудиантес
      		1 : 1 3 : 0
      1/4 финала
      Команда12
      Коринтианс
      Фламенго
      		03.0810.08
      Атлетико Минейро
      Палмейрас
      		04.0810.08
      Команда12
      Велес Сарсфилд
      Тальерес
      		04.0810.08
      Атлетико Паранаэнсе
      Эстудиантес
      		05.0810.08
      1/2 финала
      Команда12
      		31.0807.09
      Команда12
      		31.0807.09
      Финал
      		29.10

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