23:46 ()
Свернуть список

Депортиво Тачира - Индепендьенте дель Валье 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Полидепортиво де Пуэбло Нуэво (Сан-Кристобаль, Венесуэла), вместимость: 38755
03 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч
Депортиво Тачира
Индепендьенте дель Валье

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво Тачира - Индепендьенте дель Валье, которое состоится 03 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Полидепортиво де Пуэбло Нуэво (Сан-Кристобаль, Венесуэла). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Депортиво Тачира
      Сан-Кристобаль, Венесуэла
      Индепендьенте дель Валье
      Сангольки, Эквадор
      Главные тренеры
      ИспанияАлександре Пальярес
      ПортугалияРенату Мануэл Алвеш Пайва
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Команда12
      Насьональ М
      Унион
      		2 : 0 1 : 2
      Коло-Коло
      Интернасьонал
      		2 : 0 4 : 1
      Стронгест
      Сеара
      		1 : 2 3 : 0
      Депортиво Тачира
      Сантос
      		1 : 1 1 : 1 2 : 4
      Команда12
      Депортиво Кали
      Мельгар
      		0 : 0 2 : 1
      Индепендьенте дель Валье
      Ланус
      		2 : 1 0 : 0
      Олимпия
      Атлетико Гояниенсе
      		2 : 0 2 : 0 5 : 3
      Универсидад Католика
      Сан-Паулу
      		2 : 4 4 : 1
      1/4 финала
      Команда12
      Насьональ М
      Атлетико Гояниенсе
      		03.0810.08
      Депортиво Тачира
      Индепендьенте дель Валье
      		03.0810.08
      Команда12
      Сан-Паулу
      Сеара
      		04.0810.08
      Мельгар
      Интернасьонал
      		05.0810.08
      1/2 финала
      Команда12
      		01.0908.09
      Команда12
      		01.0908.09
      Финал
      		02.10

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close