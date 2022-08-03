Депортиво Тачира - Индепендьенте дель Валье 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Полидепортиво де Пуэбло Нуэво (Сан-Кристобаль, Венесуэла), вместимость: 38755
03 Августа 2022 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво Тачира - Индепендьенте дель Валье, которое состоится 03 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Полидепортиво де Пуэбло Нуэво (Сан-Кристобаль, Венесуэла). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Депортиво Тачира
Сан-Кристобаль, Венесуэла
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
Главные тренеры
|Александре Пальярес
|Ренату Мануэл Алвеш Пайва
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Насьональ М
Унион
|2 : 0
|1 : 2
| Коло-Коло
Интернасьонал
|2 : 0
|4 : 1
| Стронгест
Сеара
|1 : 2
|3 : 0
| Депортиво Тачира
Сантос
|1 : 1
|1 : 1 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Депортиво Кали
Мельгар
|0 : 0
|2 : 1
| Индепендьенте дель Валье
Ланус
|2 : 1
|0 : 0
| Олимпия
Атлетико Гояниенсе
|2 : 0
|2 : 0 5 : 3
| Универсидад Католика
Сан-Паулу
|2 : 4
|4 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Насьональ М
Атлетико Гояниенсе
|03.08
|10.08
| Депортиво Тачира
Индепендьенте дель Валье
|03.08
|10.08
|Команда
|1
|2
| Сан-Паулу
Сеара
|04.08
|10.08
| Мельгар
Интернасьонал
|05.08
|10.08
1/2 финала
|Команда
|1
|2
|01.09
|08.09
|Команда
|1
|2
|01.09
|08.09
Финал
|02.10