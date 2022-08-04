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АЕК Ларнака - Партизан 04 Августа прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
04 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Партизан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Ларнака - Партизан, которое состоится 04 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЕК Ларнака
      Ларнака, Кипр
      Партизан
      Белград, Сербия
      Главные тренеры
      ИспанияХосе Луис Ольтра
      СербияИлия Столица
      Турнирная таблица
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      АЕК Ларнака
      Партизан
      		04.0811.08
      Мальмё
      Дюделанж
      		04.0809.08
      Фенербахче
      Словацко
      		04.0811.08
      Марибор
      ХИК
      		04.0811.08
      Команда12
      Линфилд
      Цюрих
      		04.0811.08
      Шэмрок Роверс
      Шкупи
      		04.0809.08
      Олимпиакос
      Слован Бр
      		04.0811.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      Гент
      Омония
      		18.0825.08
      Аустрия В
      A07
      		18.0825.08
      A03
      Хартс
      		18.0825.08
      A05
      Силькеборг
      		18.0825.08
      A01
      Сивасспор
      		18.0825.08
      Команда12
      LC02 UCL
      A02
      		18.0825.08
      LC01 UCL
      A04
      		18.0825.08
      LC06 UCL
      LC04 UCL
      		18.0825.08
      LC03 UCL
      LC05 UCL
      		18.0825.08
      Днепр-1
      A06
      		18.0825.08

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