Олимпиакос - Слован Бр 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
04 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Слован Бр, которое состоится 04 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Педру Мартинш
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|26.08.2021
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|2 : 2
|19.08.2021
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|3 : 0
|05.08.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|2 : 0
|29.07.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 2
Турнирная таблица
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| АЕК Ларнака
Партизан
|04.08
|11.08
| Мальмё
Дюделанж
|04.08
|09.08
| Фенербахче
Словацко
|04.08
|11.08
| Марибор
ХИК
|04.08
|11.08
|Команда
|1
|2
| Линфилд
Цюрих
|04.08
|11.08
| Шэмрок Роверс
Шкупи
|04.08
|09.08
| Олимпиакос
Слован Бр
|04.08
|11.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Гент
Омония
|18.08
|25.08
| Аустрия В
A07
|18.08
|25.08
| A03
Хартс
|18.08
|25.08
| A05
Силькеборг
|18.08
|25.08
| A01
Сивасспор
|18.08
|25.08
|Команда
|1
|2
| LC02 UCL
A02
|18.08
|25.08
| LC01 UCL
A04
|18.08
|25.08
| LC06 UCL
LC04 UCL
|18.08
|25.08
| LC03 UCL
LC05 UCL
|18.08
|25.08
| Днепр-1
A06
|18.08
|25.08